Chandra Liedodo

SadeLi

Chandra Liedodo
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 539%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
830 (93.46%)
Убыточных трейдов:
58 (6.53%)
Лучший трейд:
6 215.95 USD
Худший трейд:
-3 739.00 USD
Общая прибыль:
228 691.71 USD (8 449 992 pips)
Общий убыток:
-29 637.75 USD (1 396 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (3 346.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
31 093.72 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
97.96%
Макс. загрузка депозита:
9.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
26.63
Длинных трейдов:
880 (99.10%)
Коротких трейдов:
8 (0.90%)
Профит фактор:
7.72
Мат. ожидание:
224.16 USD
Средняя прибыль:
275.53 USD
Средний убыток:
-511.00 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2 737.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 476.00 USD (2)
Прирост в месяц:
27.54%
Годовой прогноз:
334.11%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 476.00 USD (3.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.18% (2 672.96 USD)
По эквити:
52.46% (91 537.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 888
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 199K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 215.95 USD
Худший трейд: -3 739 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 346.97 USD
Макс. убыток в серии: -2 737.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
еще 53...
BOT : EUROSCALPER DNN 

WD USD 500 PER WEEK


22 jan 2025, balance =  37.000 ,  lot = 0.10   -- 3.70

21 apr 2025, balance = 50.000,   lot = 0.12    -- 4.16

13 jun 2025,balance = 50.000,   lot = 0.13    -- 3.85

04 agt  2025, balance =  55.000,  lot = 0.20   -- 2.75

23 agt  2025, balance = 100.000,  lot = 0.30   -- 3.33

05 sep 2025, balance =  97.000,   lot = 0.35   -- 2.77

01 okt 2025, balance = 120.000, lot = 0.40  -- 3.00

16 okt 2025, balance = 160.000, lot = 0.50  -- 3.20

02 nov 2025, balance = 200.000, lot = 0.50  -- 4.00


Нет отзывов
2025.12.09 00:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 00:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
