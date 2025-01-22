SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SadeLi
Chandra Liedodo

SadeLi

Chandra Liedodo
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 197%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
577 (93.51%)
Loss Trade:
40 (6.48%)
Best Trade:
1 807.67 USD
Worst Trade:
-1 336.63 USD
Profitto lordo:
88 324.41 USD (5 395 337 pips)
Perdita lorda:
-14 585.79 USD (1 083 958 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (3 346.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 805.51 USD (71)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
97.96%
Massimo carico di deposito:
3.98%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
26.94
Long Trade:
612 (99.19%)
Short Trade:
5 (0.81%)
Fattore di profitto:
6.06
Profitto previsto:
119.51 USD
Profitto medio:
153.08 USD
Perdita media:
-364.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 737.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 737.27 USD (3)
Crescita mensile:
38.36%
Previsione annuale:
465.46%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 737.27 USD (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.18% (2 672.96 USD)
Per equità:
32.11% (16 593.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 617
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.3M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 807.67 USD
Worst Trade: -1 337 USD
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 346.97 USD
Massima perdita consecutiva: -2 737.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
49 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

MULAI TRADING 22 JAN 2025

MODAL AWAL USD 37.000

BOT : EUROSCALPER DNN, LOT 0.1 

WD USD 500 PER WEEK


21 apr  2025

lot = 0.12


13 juni 2025

lot = 0.13


4 agt  2025

lot = 0.20


23 agt  2025

lot = 0.30


5 sep 2025

lot : 0.35


Non ci sono recensioni
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.14 23:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.07.29 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 03:03
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SadeLi
30USD al mese
197%
0
0
USD
116K
USD
36
96%
617
93%
98%
6.05
119.51
USD
32%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.