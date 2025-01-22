- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
577 (93.51%)
Loss Trade:
40 (6.48%)
Best Trade:
1 807.67 USD
Worst Trade:
-1 336.63 USD
Profitto lordo:
88 324.41 USD (5 395 337 pips)
Perdita lorda:
-14 585.79 USD (1 083 958 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (3 346.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 805.51 USD (71)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
97.96%
Massimo carico di deposito:
3.98%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
26.94
Long Trade:
612 (99.19%)
Short Trade:
5 (0.81%)
Fattore di profitto:
6.06
Profitto previsto:
119.51 USD
Profitto medio:
153.08 USD
Perdita media:
-364.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 737.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 737.27 USD (3)
Crescita mensile:
38.36%
Previsione annuale:
465.46%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 737.27 USD (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.18% (2 672.96 USD)
Per equità:
32.11% (16 593.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|617
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 807.67 USD
Worst Trade: -1 337 USD
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 346.97 USD
Massima perdita consecutiva: -2 737.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
MULAI TRADING 22 JAN 2025
MODAL AWAL USD 37.000
BOT : EUROSCALPER DNN, LOT 0.1
WD USD 500 PER WEEK
21 apr 2025
lot = 0.12
13 juni 2025
lot = 0.13
4 agt 2025
lot = 0.20
23 agt 2025
lot = 0.30
5 sep 2025
lot : 0.35
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
197%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
36
96%
617
93%
98%
6.05
119.51
USD
USD
32%
1:200