- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
891
盈利交易:
831 (93.26%)
亏损交易:
60 (6.73%)
最好交易:
6 215.95 USD
最差交易:
-3 739.00 USD
毛利:
230 494.76 USD (8 486 052 pips)
毛利亏损:
-29 940.75 USD (1 402 710 pips)
最大连续赢利:
99 (3 346.97 USD)
最大连续盈利:
31 093.72 USD (64)
夏普比率:
0.50
交易活动:
97.96%
最大入金加载:
9.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一天
采收率:
26.83
长期交易:
883 (99.10%)
短期交易:
8 (0.90%)
利润因子:
7.70
预期回报:
225.09 USD
平均利润:
277.37 USD
平均损失:
-499.01 USD
最大连续失误:
3 (-2 737.27 USD)
最大连续亏损:
-7 476.00 USD (2)
每月增长:
31.05%
年度预测:
376.72%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7 476.00 USD (3.98%)
相对跌幅:
结余:
5.18% (2 672.96 USD)
净值:
52.46% (91 537.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|891
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|201K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 215.95 USD
最差交易: -3 739 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 346.97 USD
最大连续亏损: -2 737.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
BOT : EUROSCALPER DNN
WD USD 500 PER WEEK
22 jan 2025, balance = 37.000 , lot = 0.10 -- 3.70
21 apr 2025, balance = 50.000, lot = 0.12 -- 4.16
13 jun 2025,balance = 50.000, lot = 0.13 -- 3.85
04 agt 2025, balance = 55.000, lot = 0.20 -- 2.75
23 agt 2025, balance = 100.000, lot = 0.30 -- 3.33
05 sep 2025, balance = 97.000, lot = 0.35 -- 2.77
01 okt 2025, balance = 120.000, lot = 0.40 -- 3.00
16 okt 2025, balance = 160.000, lot = 0.50 -- 3.20
02 nov 2025, balance = 200.000, lot = 0.50 -- 4.00
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
542%
0
0
USD
USD
249K
USD
USD
49
96%
891
93%
98%
7.69
225.09
USD
USD
52%
1:200