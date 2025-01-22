- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
895
利益トレード:
835 (93.29%)
損失トレード:
60 (6.70%)
ベストトレード:
6 215.95 USD
最悪のトレード:
-3 739.00 USD
総利益:
232 494.81 USD (8 526 052 pips)
総損失:
-29 940.75 USD (1 402 710 pips)
最大連続の勝ち:
99 (3 346.97 USD)
最大連続利益:
31 093.72 USD (64)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
97.96%
最大入金額:
9.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
27.09
長いトレード:
887 (99.11%)
短いトレード:
8 (0.89%)
プロフィットファクター:
7.77
期待されたペイオフ:
226.32 USD
平均利益:
278.44 USD
平均損失:
-499.01 USD
最大連続の負け:
3 (-2 737.27 USD)
最大連続損失:
-7 476.00 USD (2)
月間成長:
23.74%
年間予想:
288.02%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7 476.00 USD (3.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.18% (2 672.96 USD)
エクイティによる:
52.46% (91 537.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|895
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|203K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 215.95 USD
最悪のトレード: -3 739 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3 346.97 USD
最大連続損失: -2 737.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
BOT : EUROSCALPER DNN
WD USD 500 PER WEEK
22 jan 2025, balance = 37.000 , lot = 0.10 -- 3.70
21 apr 2025, balance = 50.000, lot = 0.12 -- 4.16
13 jun 2025,balance = 50.000, lot = 0.13 -- 3.85
04 agt 2025, balance = 55.000, lot = 0.20 -- 2.75
23 agt 2025, balance = 100.000, lot = 0.30 -- 3.33
05 sep 2025, balance = 97.000, lot = 0.35 -- 2.77
01 okt 2025, balance = 120.000, lot = 0.40 -- 3.00
16 okt 2025, balance = 160.000, lot = 0.50 -- 3.20
02 nov 2025, balance = 200.000, lot = 0.50 -- 4.00
レビューなし
