- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
612
Bénéfice trades:
575 (93.95%)
Perte trades:
37 (6.05%)
Meilleure transaction:
1 807.67 USD
Pire transaction:
-1 336.63 USD
Bénéfice brut:
86 442.11 USD (5 341 557 pips)
Perte brute:
-13 691.29 USD (1 058 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
99 (3 346.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 805.51 USD (71)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
97.96%
Charge de dépôt maximale:
3.98%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
26.58
Longs trades:
608 (99.35%)
Courts trades:
4 (0.65%)
Facteur de profit:
6.31
Rendement attendu:
118.87 USD
Bénéfice moyen:
150.33 USD
Perte moyenne:
-370.03 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 737.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 737.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
38.05%
Prévision annuelle:
461.66%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 737.27 USD (4.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.18% (2 672.96 USD)
Par fonds propres:
32.11% (16 593.93 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|612
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.3M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 807.67 USD
Pire transaction: -1 337 USD
Gains consécutifs maximales: 71
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 346.97 USD
Perte consécutive maximale: -2 737.27 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 5
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
49 plus...
MULAI TRADING 22 JAN 2025
MODAL AWAL USD 37.000
BOT : EUROSCALPER DNN, LOT 0.1
WD USD 500 PER WEEK
21 apr 2025
lot = 0.12
13 juni 2025
lot = 0.13
4 agt 2025
lot = 0.20
23 agt 2025
lot = 0.30
5 sep 2025
lot : 0.35
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
194%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
36
96%
612
93%
98%
6.31
118.87
USD
USD
32%
1:200