SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SadeLi
Chandra Liedodo

SadeLi

Chandra Liedodo
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 194%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
612
Bénéfice trades:
575 (93.95%)
Perte trades:
37 (6.05%)
Meilleure transaction:
1 807.67 USD
Pire transaction:
-1 336.63 USD
Bénéfice brut:
86 442.11 USD (5 341 557 pips)
Perte brute:
-13 691.29 USD (1 058 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
99 (3 346.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 805.51 USD (71)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
97.96%
Charge de dépôt maximale:
3.98%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
26.58
Longs trades:
608 (99.35%)
Courts trades:
4 (0.65%)
Facteur de profit:
6.31
Rendement attendu:
118.87 USD
Bénéfice moyen:
150.33 USD
Perte moyenne:
-370.03 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 737.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 737.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
38.05%
Prévision annuelle:
461.66%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 737.27 USD (4.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.18% (2 672.96 USD)
Par fonds propres:
32.11% (16 593.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 612
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.3M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 807.67 USD
Pire transaction: -1 337 USD
Gains consécutifs maximales: 71
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 346.97 USD
Perte consécutive maximale: -2 737.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
49 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

MULAI TRADING 22 JAN 2025

MODAL AWAL USD 37.000

BOT : EUROSCALPER DNN, LOT 0.1 

WD USD 500 PER WEEK


21 apr  2025

lot = 0.12


13 juni 2025

lot = 0.13


4 agt  2025

lot = 0.20


23 agt  2025

lot = 0.30


5 sep 2025

lot : 0.35


Aucun avis
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.14 23:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.07.29 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 03:03
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SadeLi
30 USD par mois
194%
0
0
USD
118K
USD
36
96%
612
93%
98%
6.31
118.87
USD
32%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.