Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ThreeTrader-Live 0.00 × 23 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.16 × 45 ICMarketsSC-Live11 0.23 × 44 Tickmill-Live10 0.30 × 10 ICMarketsSC-Live33 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live19 0.39 × 31 ICMarketsSC-Live23 1.08 × 122 AxioryAsia-02Live 1.13 × 16 VantageInternational-Live 14 1.17 × 6 ICMarketsSC-Live08 1.29 × 42 Exness-Real9 1.50 × 14 ICMarketsSC-Live09 1.94 × 16 RoboForex-ECN-3 2.35 × 74 ICMarketsSC-Live05 2.43 × 7 Exness-Real17 2.44 × 16 Darwinex-Live 2.50 × 4 Axi-US06-Live 3.64 × 39 TitanFX-06 4.25 × 4 ICMarketsSC-Live15 4.41 × 39 Axi-US09-Live 4.62 × 45 Alpari-Nano 4.92 × 13 RoboForex-Prime 5.37 × 27 Exness-Real4 5.57 × 14 Exness-Real 5.67 × 9 17 daha fazla...