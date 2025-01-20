- Büyüme
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
158 (72.47%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (27.52%)
En iyi işlem:
9.10 USD
En kötü işlem:
-16.85 USD
Brüt kâr:
414.71 USD (32 713 pips)
Brüt zarar:
-214.69 USD (18 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (22.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
62.55%
Maks. mevduat yükü:
7.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
100 (45.87%)
Satış işlemleri:
118 (54.13%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
2.62 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-58.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.18 USD (5)
Aylık büyüme:
-3.41%
Yıllık tahmin:
-41.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.18 USD (15.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.88% (58.18 USD)
Varlığa göre:
12.69% (41.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|79
|NZDUSD
|66
|EURGBP
|34
|USDCAD
|24
|NZDCAD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|104
|NZDUSD
|50
|EURGBP
|47
|USDCAD
|7
|NZDCAD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.7K
|NZDUSD
|3.1K
|EURGBP
|2.5K
|USDCAD
|628
|NZDCAD
|-561
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.10 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.16 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|0.23 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 31
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 122
|
AxioryAsia-02Live
|1.13 × 16
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 42
|
Exness-Real9
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live09
|1.94 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|2.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live05
|2.43 × 7
|
Exness-Real17
|2.44 × 16
|
Darwinex-Live
|2.50 × 4
|
Axi-US06-Live
|3.64 × 39
|
TitanFX-06
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|4.41 × 39
|
Axi-US09-Live
|4.62 × 45
|
Alpari-Nano
|4.92 × 13
|
RoboForex-Prime
|5.37 × 27
|
Exness-Real4
|5.57 × 14
|
Exness-Real
|5.67 × 9
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
72%
0
0
USD
USD
276
USD
USD
35
100%
218
72%
63%
1.93
0.92
USD
USD
16%
1:500