- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
275
盈利交易:
197 (71.63%)
亏损交易:
78 (28.36%)
最好交易:
18.99 USD
最差交易:
-16.85 USD
毛利:
552.59 USD (41 749 pips)
毛利亏损:
-275.46 USD (23 134 pips)
最大连续赢利:
14 (22.50 USD)
最大连续盈利:
26.00 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
63.04%
最大入金加载:
9.41%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.76
长期交易:
127 (46.18%)
短期交易:
148 (53.82%)
利润因子:
2.01
预期回报:
1.01 USD
平均利润:
2.81 USD
平均损失:
-3.53 USD
最大连续失误:
5 (-58.18 USD)
最大连续亏损:
-58.18 USD (5)
每月增长:
3.63%
年度预测:
43.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
58.18 USD (15.88%)
相对跌幅:
结余:
15.88% (58.18 USD)
净值:
32.22% (102.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|96
|NZDUSD
|80
|EURGBP
|45
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|136
|NZDUSD
|77
|EURGBP
|43
|USDCAD
|12
|NZDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDUSD
|4.1K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|1K
|NZDCAD
|-133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.99 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +22.50 USD
最大连续亏损: -58.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|0.16 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|0.23 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 31
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 122
|
AxioryAsia-02Live
|1.13 × 16
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 42
|
Exness-Real9
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live09
|1.94 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|2.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live05
|2.43 × 7
|
Exness-Real17
|2.44 × 16
|
Darwinex-Live
|2.50 × 4
|
Axi-US06-Live
|3.64 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|4.00 × 1
|
TitanFX-06
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|4.41 × 39
|
Axi-US09-Live
|4.62 × 45
|
Alpari-Nano
|4.92 × 13
|
RoboForex-Prime
|5.37 × 27
|
Exness-Real4
|5.57 × 14
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
120%
0
0
USD
USD
353
USD
USD
47
100%
275
71%
63%
2.00
1.01
USD
USD
32%
1:500