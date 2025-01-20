シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ForexEA3
Marco Mossauer

ForexEA3

Marco Mossauer
レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
275
利益トレード:
197 (71.63%)
損失トレード:
78 (28.36%)
ベストトレード:
18.99 USD
最悪のトレード:
-16.85 USD
総利益:
552.59 USD (41 749 pips)
総損失:
-275.46 USD (23 134 pips)
最大連続の勝ち:
14 (22.50 USD)
最大連続利益:
26.00 USD (4)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
63.04%
最大入金額:
9.41%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.76
長いトレード:
127 (46.18%)
短いトレード:
148 (53.82%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
1.01 USD
平均利益:
2.81 USD
平均損失:
-3.53 USD
最大連続の負け:
5 (-58.18 USD)
最大連続損失:
-58.18 USD (5)
月間成長:
3.63%
年間予想:
43.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
58.18 USD (15.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.88% (58.18 USD)
エクイティによる:
32.22% (102.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 96
NZDUSD 80
EURGBP 45
USDCAD 27
NZDCAD 27
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 136
NZDUSD 77
EURGBP 43
USDCAD 12
NZDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 12K
NZDUSD 4.1K
EURGBP 2.2K
USDCAD 1K
NZDCAD -133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.99 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +22.50 USD
最大連続損失: -58.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
RoboForex-ECN
0.16 × 45
ICMarketsSC-Live11
0.23 × 44
Tickmill-Live10
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 31
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 122
AxioryAsia-02Live
1.13 × 16
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 42
Exness-Real9
1.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
1.94 × 16
RoboForex-ECN-3
2.35 × 74
ICMarketsSC-Live05
2.43 × 7
Exness-Real17
2.44 × 16
Darwinex-Live
2.50 × 4
Axi-US06-Live
3.64 × 39
ICMarketsSC-Live25
4.00 × 1
TitanFX-06
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live15
4.41 × 39
Axi-US09-Live
4.62 × 45
Alpari-Nano
4.92 × 13
RoboForex-Prime
5.37 × 27
Exness-Real4
5.57 × 14
18 より多く...
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)


レビューなし
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.25 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 22:20
Share of trading days is too low
2025.01.30 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.30 21:18
Share of trading days is too low
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.28 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 02:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
