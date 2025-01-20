SignaleKategorien
Marco Mossauer

ForexEA3

Marco Mossauer
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
275
Gewinntrades:
197 (71.63%)
Verlusttrades:
78 (28.36%)
Bester Trade:
18.99 USD
Schlechtester Trade:
-16.85 USD
Bruttoprofit:
552.59 USD (41 749 pips)
Bruttoverlust:
-275.46 USD (23 134 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (22.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.00 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
63.04%
Max deposit load:
9.41%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.76
Long-Positionen:
127 (46.18%)
Short-Positionen:
148 (53.82%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-58.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-58.18 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.63%
Jahresprognose:
43.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
58.18 USD (15.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.88% (58.18 USD)
Kapital:
32.22% (102.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 96
NZDUSD 80
EURGBP 45
USDCAD 27
NZDCAD 27
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 136
NZDUSD 77
EURGBP 43
USDCAD 12
NZDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDUSD 4.1K
EURGBP 2.2K
USDCAD 1K
NZDCAD -133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.99 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
RoboForex-ECN
0.16 × 45
ICMarketsSC-Live11
0.23 × 44
Tickmill-Live10
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 31
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 122
AxioryAsia-02Live
1.13 × 16
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 42
Exness-Real9
1.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
1.94 × 16
RoboForex-ECN-3
2.35 × 74
ICMarketsSC-Live05
2.43 × 7
Exness-Real17
2.44 × 16
Darwinex-Live
2.50 × 4
Axi-US06-Live
3.64 × 39
ICMarketsSC-Live25
4.00 × 1
TitanFX-06
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live15
4.41 × 39
Axi-US09-Live
4.62 × 45
Alpari-Nano
4.92 × 13
RoboForex-Prime
5.37 × 27
Exness-Real4
5.57 × 14
noch 18 ...
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)


Keine Bewertungen
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.25 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 22:20
Share of trading days is too low
2025.01.30 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.30 21:18
Share of trading days is too low
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.28 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 02:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
