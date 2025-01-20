- Crescimento
Negociações:
275
Negociações com lucro:
197 (71.63%)
Negociações com perda:
78 (28.36%)
Melhor negociação:
18.99 USD
Pior negociação:
-16.85 USD
Lucro bruto:
552.59 USD (41 749 pips)
Perda bruta:
-275.46 USD (23 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (22.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
63.04%
Depósito máximo carregado:
9.41%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.76
Negociações longas:
127 (46.18%)
Negociações curtas:
148 (53.82%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
1.01 USD
Lucro médio:
2.81 USD
Perda média:
-3.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-58.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.18 USD (5)
Crescimento mensal:
3.63%
Previsão anual:
43.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
58.18 USD (15.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.88% (58.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.22% (102.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|96
|NZDUSD
|80
|EURGBP
|45
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|136
|NZDUSD
|77
|EURGBP
|43
|USDCAD
|12
|NZDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDUSD
|4.1K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|1K
|NZDCAD
|-133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.99 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +22.50 USD
Máxima perda consecutiva: -58.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|0.16 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|0.23 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 31
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 122
|
AxioryAsia-02Live
|1.13 × 16
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 42
|
Exness-Real9
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live09
|1.94 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|2.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live05
|2.43 × 7
|
Exness-Real17
|2.44 × 16
|
Darwinex-Live
|2.50 × 4
|
Axi-US06-Live
|3.64 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|4.00 × 1
|
TitanFX-06
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|4.41 × 39
|
Axi-US09-Live
|4.62 × 45
|
Alpari-Nano
|4.92 × 13
|
RoboForex-Prime
|5.37 × 27
|
Exness-Real4
|5.57 × 14
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)
Sem comentários
