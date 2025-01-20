SinaisSeções
Marco Mossauer

ForexEA3

Marco Mossauer
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
275
Negociações com lucro:
197 (71.63%)
Negociações com perda:
78 (28.36%)
Melhor negociação:
18.99 USD
Pior negociação:
-16.85 USD
Lucro bruto:
552.59 USD (41 749 pips)
Perda bruta:
-275.46 USD (23 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (22.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
63.04%
Depósito máximo carregado:
9.41%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.76
Negociações longas:
127 (46.18%)
Negociações curtas:
148 (53.82%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
1.01 USD
Lucro médio:
2.81 USD
Perda média:
-3.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-58.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.18 USD (5)
Crescimento mensal:
3.63%
Previsão anual:
43.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
58.18 USD (15.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.88% (58.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.22% (102.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 96
NZDUSD 80
EURGBP 45
USDCAD 27
NZDCAD 27
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 136
NZDUSD 77
EURGBP 43
USDCAD 12
NZDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 12K
NZDUSD 4.1K
EURGBP 2.2K
USDCAD 1K
NZDCAD -133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.99 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +22.50 USD
Máxima perda consecutiva: -58.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
RoboForex-ECN
0.16 × 45
ICMarketsSC-Live11
0.23 × 44
Tickmill-Live10
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 31
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 122
AxioryAsia-02Live
1.13 × 16
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 42
Exness-Real9
1.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
1.94 × 16
RoboForex-ECN-3
2.35 × 74
ICMarketsSC-Live05
2.43 × 7
Exness-Real17
2.44 × 16
Darwinex-Live
2.50 × 4
Axi-US06-Live
3.64 × 39
ICMarketsSC-Live25
4.00 × 1
TitanFX-06
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live15
4.41 × 39
Axi-US09-Live
4.62 × 45
Alpari-Nano
4.92 × 13
RoboForex-Prime
5.37 × 27
Exness-Real4
5.57 × 14
18 mais ...
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)


Sem comentários
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.25 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 22:20
Share of trading days is too low
2025.01.30 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.30 21:18
Share of trading days is too low
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.28 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 02:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
