Marco Mossauer

ForexEA3

Marco Mossauer
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
197 (71.63%)
Убыточных трейдов:
78 (28.36%)
Лучший трейд:
18.99 USD
Худший трейд:
-16.85 USD
Общая прибыль:
552.59 USD (41 749 pips)
Общий убыток:
-275.46 USD (23 134 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (22.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
63.04%
Макс. загрузка депозита:
9.41%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.76
Длинных трейдов:
127 (46.18%)
Коротких трейдов:
148 (53.82%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-3.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-58.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.18 USD (5)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
43.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.18 USD (15.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.88% (58.18 USD)
По эквити:
32.22% (102.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 96
NZDUSD 80
EURGBP 45
USDCAD 27
NZDCAD 27
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 136
NZDUSD 77
EURGBP 43
USDCAD 12
NZDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 12K
NZDUSD 4.1K
EURGBP 2.2K
USDCAD 1K
NZDCAD -133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.99 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.50 USD
Макс. убыток в серии: -58.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
RoboForex-ECN
0.16 × 45
ICMarketsSC-Live11
0.23 × 44
Tickmill-Live10
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 31
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 122
AxioryAsia-02Live
1.13 × 16
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 42
Exness-Real9
1.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
1.94 × 16
RoboForex-ECN-3
2.35 × 74
ICMarketsSC-Live05
2.43 × 7
Exness-Real17
2.44 × 16
Darwinex-Live
2.50 × 4
Axi-US06-Live
3.64 × 39
ICMarketsSC-Live25
4.00 × 1
TitanFX-06
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live15
4.41 × 39
Axi-US09-Live
4.62 × 45
Alpari-Nano
4.92 × 13
RoboForex-Prime
5.37 × 27
Exness-Real4
5.57 × 14
еще 18...
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)


Нет отзывов
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.25 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 22:20
Share of trading days is too low
2025.01.30 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.30 21:18
Share of trading days is too low
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.28 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 02:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
