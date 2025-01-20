- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
197 (71.63%)
Убыточных трейдов:
78 (28.36%)
Лучший трейд:
18.99 USD
Худший трейд:
-16.85 USD
Общая прибыль:
552.59 USD (41 749 pips)
Общий убыток:
-275.46 USD (23 134 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (22.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
63.04%
Макс. загрузка депозита:
9.41%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.76
Длинных трейдов:
127 (46.18%)
Коротких трейдов:
148 (53.82%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-3.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-58.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.18 USD (5)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
43.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.18 USD (15.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.88% (58.18 USD)
По эквити:
32.22% (102.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|96
|NZDUSD
|80
|EURGBP
|45
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|136
|NZDUSD
|77
|EURGBP
|43
|USDCAD
|12
|NZDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDUSD
|4.1K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|1K
|NZDCAD
|-133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.99 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.50 USD
Макс. убыток в серии: -58.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|0.16 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|0.23 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 31
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 122
|
AxioryAsia-02Live
|1.13 × 16
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 42
|
Exness-Real9
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live09
|1.94 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|2.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live05
|2.43 × 7
|
Exness-Real17
|2.44 × 16
|
Darwinex-Live
|2.50 × 4
|
Axi-US06-Live
|3.64 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|4.00 × 1
|
TitanFX-06
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|4.41 × 39
|
Axi-US09-Live
|4.62 × 45
|
Alpari-Nano
|4.92 × 13
|
RoboForex-Prime
|5.37 × 27
|
Exness-Real4
|5.57 × 14
еще 18...
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)
