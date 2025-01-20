SeñalesSecciones
Marco Mossauer

ForexEA3

Marco Mossauer
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
275
Transacciones Rentables:
197 (71.63%)
Transacciones Irrentables:
78 (28.36%)
Mejor transacción:
18.99 USD
Peor transacción:
-16.85 USD
Beneficio Bruto:
552.59 USD (41 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-275.46 USD (23 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (22.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
63.04%
Carga máxima del depósito:
9.41%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.76
Transacciones Largas:
127 (46.18%)
Transacciones Cortas:
148 (53.82%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
1.01 USD
Beneficio medio:
2.81 USD
Pérdidas medias:
-3.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-58.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-58.18 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.63%
Pronóstico anual:
43.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
58.18 USD (15.88%)
Reducción relativa:
De balance:
15.88% (58.18 USD)
De fondos:
32.22% (102.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 96
NZDUSD 80
EURGBP 45
USDCAD 27
NZDCAD 27
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 136
NZDUSD 77
EURGBP 43
USDCAD 12
NZDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 12K
NZDUSD 4.1K
EURGBP 2.2K
USDCAD 1K
NZDCAD -133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.99 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +22.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -58.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
RoboForex-ECN
0.16 × 45
ICMarketsSC-Live11
0.23 × 44
Tickmill-Live10
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 31
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 122
AxioryAsia-02Live
1.13 × 16
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 42
Exness-Real9
1.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
1.94 × 16
RoboForex-ECN-3
2.35 × 74
ICMarketsSC-Live05
2.43 × 7
Exness-Real17
2.44 × 16
Darwinex-Live
2.50 × 4
Axi-US06-Live
3.64 × 39
ICMarketsSC-Live25
4.00 × 1
TitanFX-06
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live15
4.41 × 39
Axi-US09-Live
4.62 × 45
Alpari-Nano
4.92 × 13
RoboForex-Prime
5.37 × 27
Exness-Real4
5.57 × 14
otros 18...
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 10%... Drawdown max. 15%... Please create a new ROBOFOREX ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)


No hay comentarios
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.25 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 22:20
Share of trading days is too low
2025.01.30 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.30 21:18
Share of trading days is too low
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.28 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 02:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ForexEA3
30 USD al mes
120%
0
0
USD
353
USD
47
100%
275
71%
63%
2.00
1.01
USD
32%
1:500
