Trade:
218
Profit Trade:
158 (72.47%)
Loss Trade:
60 (27.52%)
Best Trade:
9.10 USD
Worst Trade:
-16.85 USD
Profitto lordo:
414.71 USD (32 713 pips)
Perdita lorda:
-214.69 USD (18 345 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (22.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
62.55%
Massimo carico di deposito:
7.49%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.44
Long Trade:
100 (45.87%)
Short Trade:
118 (54.13%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.62 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-58.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.18 USD (5)
Crescita mensile:
-3.03%
Previsione annuale:
-36.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.18 USD (15.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.88% (58.18 USD)
Per equità:
12.69% (41.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|79
|NZDUSD
|66
|EURGBP
|34
|USDCAD
|24
|NZDCAD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|104
|NZDUSD
|50
|EURGBP
|47
|USDCAD
|7
|NZDCAD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8.7K
|NZDUSD
|3.1K
|EURGBP
|2.5K
|USDCAD
|628
|NZDCAD
|-561
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.10 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.50 USD
Massima perdita consecutiva: -58.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.16 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|0.23 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 31
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 122
|
AxioryAsia-02Live
|1.13 × 16
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 42
|
Exness-Real9
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live09
|1.94 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|2.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live05
|2.43 × 7
|
Exness-Real17
|2.44 × 16
|
Darwinex-Live
|2.50 × 4
|
Axi-US06-Live
|3.64 × 39
|
TitanFX-06
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|4.41 × 39
|
Axi-US09-Live
|4.62 × 45
|
Alpari-Nano
|4.92 × 13
|
RoboForex-Prime
|5.37 × 27
|
Exness-Real4
|5.57 × 14
|
Exness-Real
|5.67 × 9
