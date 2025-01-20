- 자본
- 축소
트레이드:
280
이익 거래:
200 (71.42%)
손실 거래:
80 (28.57%)
최고의 거래:
18.99 USD
최악의 거래:
-16.85 USD
총 수익:
556.39 USD (42 207 pips)
총 손실:
-293.55 USD (24 972 pips)
연속 최대 이익:
14 (22.50 USD)
연속 최대 이익:
26.00 USD (4)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
60.16%
최대 입금량:
9.41%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.52
롱(주식매수):
129 (46.07%)
숏(주식차입매도):
151 (53.93%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
2.78 USD
평균 손실:
-3.67 USD
연속 최대 손실:
5 (-58.18 USD)
연속 최대 손실:
-58.18 USD (5)
월별 성장률:
-2.39%
연간 예측:
-28.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
58.18 USD (15.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.88% (58.18 USD)
자본금별:
32.22% (102.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|99
|NZDUSD
|82
|EURGBP
|45
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|120
|NZDUSD
|79
|EURGBP
|43
|USDCAD
|12
|NZDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|9.9K
|NZDUSD
|4.4K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|1K
|NZDCAD
|-133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.99 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +22.50 USD
연속 최대 손실: -58.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|0.16 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|0.23 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 31
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 122
|
AxioryAsia-02Live
|1.13 × 16
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 42
|
Exness-Real9
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live09
|1.94 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|2.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live05
|2.43 × 7
|
Exness-Real17
|2.44 × 16
|
Darwinex-Live
|2.50 × 4
|
Axi-US06-Live
|3.64 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|4.00 × 1
|
TitanFX-06
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|4.41 × 39
|
Axi-US09-Live
|4.62 × 45
|
Alpari-Nano
|4.92 × 13
|
RoboForex-Prime
|5.37 × 27
|
Exness-Real4
|5.57 × 14
Forex EA with stop-loss & news filter and low-risk settings.... Average monthly profit 5-20%... Drawdown max. 30%... Please create a new Roboforex ECN account, affiliate code OWUE... Leverage: 1:500... Minimum deposit 100 USD (300 or more for best results)
New Signal: https://www.mql5.com/de/signals/2351750
(new settings from November 2025)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
110%
0
0
USD
USD
283
USD
USD
50
100%
280
71%
60%
1.89
0.94
USD
USD
32%
1:500