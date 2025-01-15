- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3131
|NZDCAD
|1350
|AUDCAD
|987
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|27K
|NZDCAD
|5K
|AUDCAD
|7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-46K
|NZDCAD
|5K
|AUDCAD
|7.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Ana Osilasyon Piyasaları İçin Yüksek Performanslı Grid EA
Gelişmiş Grid Uzman Danışmanımızla olağanüstü kârlılığı açığa çıkarın. Büyük osilasyonlu piyasa koşulları için titizlikle tasarlanan bu EA, 300 pip'e kadar volatilite aralıklarında başarılı bir şekilde çalışacak şekilde mühendislik edilmiştir. Güçlü risk yönetimini korurken ideal karlar sunar.
Başlıca Özellikler:
-
Büyük Aralık Osilasyonları İçin Optimize Edildi
Özellikle geniş aralıklı piyasalarda üstün performans göstermek üzere tasarlanmıştır. Önemli fiyat dalgalanmaları arasında bile tutarlı kazançlar sağlar.
-
Gelişmiş Risk Yönetim Sistemi
Giriş noktalarını ortalayan sofistike risk kontrolleri içerir, ticaret istikrarını artırır ve maruziyeti minimize eder.
-
Dinamik Grid Genişlemesi
Genişleyen osilasyonlara uyum sağlamak için grid aralıklarını sorunsuz bir şekilde ayarlar, EA'nın piyasa volatilitesine karşı dayanıklılığını artırır.
-
Çoklu Döviz Çifti Desteği
AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD ve EURGBP dahil olmak üzere ana döviz çiftlerinde kanıtlanmış kârlılık sağlar.
-
Otomatik Ticaret Verimliliği
Tam otomatik işlemler, sürekli izleme ihtiyacı olmadan ticaret fırsatlarını maksimize etmenize olanak tanır.
Neden Grid EA’mızı Seçmelisiniz?
-
Tutarlı Kârlılık
İyi tanımlanmış piyasa aralıklarından yararlanarak, minimum geri çekilmelerle istikrarlı getiri elde edin.
-
Artırılmış Risk Dayanıklılığı
Gelişmiş ortalama ve risk azaltma stratejileri, volatil dönemlerde yatırımlarınızı korur.
-
Kullanıcı Dostu Kurulum
Kolay kurulum ve yapılandırma, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için erişilebilir olmasını sağlar.
-
Kanıtlanmış Performans
Birden fazla ana döviz çiftinde etkileyici sonuçlarla geri test edilmiş ve canlı ticaret yapılmıştır.
Faydalar:
-
Maksimum Kar Potansiyeli
Optimal volatilite aralıklarında grid ticaretinin gücünü kullanarak üstün kar marjlarına ulaşın.
-
Artırılmış Piyasa Uyumluluğu
Esnek grid ayarları, EA'nın çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlamasına olanak tanır ve sürekli performans sağlar.
-
Kapsamlı Destek
Kurulum, optimizasyon ve herhangi bir sorunuzda size yardımcı olacak özel müşteri desteği sunar.
Desteklenen Döviz Çiftleri:
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
Başarıya Katılın:
Grid EA’mızla ticaret stratejinizi dönüştürün. Ana osilasyon piyasalarında optimal sonuçlar sunacak şekilde tasarlanan bu EA, sıkı risk kontrollerini korurken mükemmel performans sağlar. Kârlılığı maksimize eden ve risk maruziyetini minimize eden otomatik, akıllı ticaretin avantajlarını yaşayın.
Bugün tutarlı ticaret başarısına giden yolculuğunuza başlayın!
