SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RangeMaster Grid
Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Chenyang Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 108%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 468
Kârla kapanan işlemler:
3 914 (71.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 554 (28.42%)
En iyi işlem:
3 839.94 USD
En kötü işlem:
-2 663.51 USD
Brüt kâr:
90 501.12 USD (691 643 pips)
Brüt zarar:
-51 813.94 USD (725 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (178.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 104.24 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
125.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.95
Alış işlemleri:
2 772 (50.69%)
Satış işlemleri:
2 696 (49.31%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
7.08 USD
Ortalama kâr:
23.12 USD
Ortalama zarar:
-33.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-52.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 663.51 USD (1)
Aylık büyüme:
4.09%
Yıllık tahmin:
49.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135.09 USD
Maksimum:
4 323.13 USD (7.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.11% (4 323.13 USD)
Varlığa göre:
84.27% (48 532.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3131
NZDCAD 1350
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 27K
NZDCAD 5K
AUDCAD 7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -46K
NZDCAD 5K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 839.94 USD
En kötü işlem: -2 664 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +178.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ana Osilasyon Piyasaları İçin Yüksek Performanslı Grid EA

Gelişmiş Grid Uzman Danışmanımızla olağanüstü kârlılığı açığa çıkarın. Büyük osilasyonlu piyasa koşulları için titizlikle tasarlanan bu EA, 300 pip'e kadar volatilite aralıklarında başarılı bir şekilde çalışacak şekilde mühendislik edilmiştir. Güçlü risk yönetimini korurken ideal karlar sunar.

Başlıca Özellikler:

  • Büyük Aralık Osilasyonları İçin Optimize Edildi
    Özellikle geniş aralıklı piyasalarda üstün performans göstermek üzere tasarlanmıştır. Önemli fiyat dalgalanmaları arasında bile tutarlı kazançlar sağlar.

  • Gelişmiş Risk Yönetim Sistemi
    Giriş noktalarını ortalayan sofistike risk kontrolleri içerir, ticaret istikrarını artırır ve maruziyeti minimize eder.

  • Dinamik Grid Genişlemesi
    Genişleyen osilasyonlara uyum sağlamak için grid aralıklarını sorunsuz bir şekilde ayarlar, EA'nın piyasa volatilitesine karşı dayanıklılığını artırır.

  • Çoklu Döviz Çifti Desteği
    AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD ve EURGBP dahil olmak üzere ana döviz çiftlerinde kanıtlanmış kârlılık sağlar.

  • Otomatik Ticaret Verimliliği
    Tam otomatik işlemler, sürekli izleme ihtiyacı olmadan ticaret fırsatlarını maksimize etmenize olanak tanır.

Neden Grid EA’mızı Seçmelisiniz?

  • Tutarlı Kârlılık
    İyi tanımlanmış piyasa aralıklarından yararlanarak, minimum geri çekilmelerle istikrarlı getiri elde edin.

  • Artırılmış Risk Dayanıklılığı
    Gelişmiş ortalama ve risk azaltma stratejileri, volatil dönemlerde yatırımlarınızı korur.

  • Kullanıcı Dostu Kurulum
    Kolay kurulum ve yapılandırma, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için erişilebilir olmasını sağlar.

  • Kanıtlanmış Performans
    Birden fazla ana döviz çiftinde etkileyici sonuçlarla geri test edilmiş ve canlı ticaret yapılmıştır.

Faydalar:

  • Maksimum Kar Potansiyeli
    Optimal volatilite aralıklarında grid ticaretinin gücünü kullanarak üstün kar marjlarına ulaşın.

  • Artırılmış Piyasa Uyumluluğu
    Esnek grid ayarları, EA'nın çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlamasına olanak tanır ve sürekli performans sağlar.

  • Kapsamlı Destek
    Kurulum, optimizasyon ve herhangi bir sorunuzda size yardımcı olacak özel müşteri desteği sunar.

Desteklenen Döviz Çiftleri:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Başarıya Katılın:

Grid EA’mızla ticaret stratejinizi dönüştürün. Ana osilasyon piyasalarında optimal sonuçlar sunacak şekilde tasarlanan bu EA, sıkı risk kontrollerini korurken mükemmel performans sağlar. Kârlılığı maksimize eden ve risk maruziyetini minimize eden otomatik, akıllı ticaretin avantajlarını yaşayın.

Bugün tutarlı ticaret başarısına giden yolculuğunuza başlayın!


İnceleme yok
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RangeMaster Grid
Ayda 30 USD
108%
0
0
USD
78K
USD
58
100%
5 468
71%
100%
1.74
7.08
USD
84%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.