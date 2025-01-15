シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RangeMaster Grid
Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Chenyang Liu
レビュー0件
信頼性
71週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 117%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 229
利益トレード:
4 464 (71.66%)
損失トレード:
1 765 (28.34%)
ベストトレード:
3 839.94 USD
最悪のトレード:
-2 663.51 USD
総利益:
96 278.14 USD (786 500 pips)
総損失:
-54 470.47 USD (820 049 pips)
最大連続の勝ち:
18 (178.42 USD)
最大連続利益:
7 104.24 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
125.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
9.67
長いトレード:
3 161 (50.75%)
短いトレード:
3 068 (49.25%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
6.71 USD
平均利益:
21.57 USD
平均損失:
-30.86 USD
最大連続の負け:
8 (-52.50 USD)
最大連続損失:
-2 663.51 USD (1)
月間成長:
1.43%
年間予想:
18.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
135.09 USD
最大の:
4 323.13 USD (7.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.11% (4 323.13 USD)
エクイティによる:
84.27% (48 532.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 3705
NZDCAD 1537
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 29K
NZDCAD 5.5K
AUDCAD 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -48K
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 839.94 USD
最悪のトレード: -2 664 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +178.42 USD
最大連続損失: -52.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

主要なオシレーション市場向け高性能グリッドEA

高度にオシレーションする市場条件に精密に設計された当社の先進的なグリッドエキスパートアドバイザー（EA）で、卓越した収益性を解き放ちましょう。最大300ピップのボラティリティ範囲内で活躍するよう設計されたこのEAは、堅牢なリスク管理を維持しながら理想的な利益を提供します。

主な特徴：

  • 大幅なレンジオシレーションに最適化
    大規模なレンジ市場で卓越するように特別に調整されており、顕著な価格変動の中でも安定した利益を確保します。

  • 高度なリスク管理システム
    エントリーポイントを平均化する洗練されたリスクコントロールを組み込み、取引の安定性を高め、エクスポージャーを最小限に抑えます。

  • 動的グリッド拡張
    拡大するオシレーションに対応するためにグリッド範囲をシームレスに調整し、市場のボラティリティに対するEAの耐性を向上させます。

  • マルチ通貨ペア対応
    AUDCAD、GBPUSD、NZDCAD、EURGBPを含む主要通貨ペアで実証された収益性を提供します。

  • 自動取引効率
    完全自動化された操作により、常時監視する必要なく取引機会を最大限に活用できます。

なぜ当社のグリッドEAを選ぶのか？

  • 一貫した収益性
    明確に定義された市場レンジを活用し、最小限のドローダウンで安定したリターンを達成します。

  • 強化されたリスク耐性
    高度な平均化およびリスク軽減戦略が、ボラティリティの高い期間中に投資を保護します。

  • ユーザーフレンドリーなセットアップ
    簡単なインストールと設定により、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く利用可能です。

  • 実証されたパフォーマンス
    複数の主要通貨ペアでバックテストおよびライブトレードされ、印象的な結果を実現しています。

メリット：

  • 最大化された利益ポテンシャル
    最適なボラティリティ範囲内でグリッド取引の力を活用し、優れた利益率を達成します。

  • 市場適応性の向上
    柔軟なグリッド設定により、EAがさまざまな市場条件に適応し、持続的なパフォーマンスを確保します。

  • 包括的なサポート
    専任のカスタマーサポートがセットアップ、最適化、およびご質問に対応します。

対応通貨ペア：

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

成功への参加：

当社の高性能グリッドEAで取引戦略を変革し、主要なオシレーション市場で最適な結果を提供しながら厳格なリスク管理を維持します。収益性を最大化し、リスクエクスポージャーを最小限に抑える自動化されたインテリジェントな取引の利点を体験してください。

今日から安定した取引成功への旅を始めましょう！


レビューなし
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
