Chenyang Liu

RangeMaster Grid

0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 108%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 468
Bénéfice trades:
3 914 (71.58%)
Perte trades:
1 554 (28.42%)
Meilleure transaction:
3 839.94 USD
Pire transaction:
-2 663.51 USD
Bénéfice brut:
90 501.12 USD (691 643 pips)
Perte brute:
-51 813.94 USD (725 433 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (178.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 104.24 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
125.61%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.95
Longs trades:
2 772 (50.69%)
Courts trades:
2 696 (49.31%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
7.08 USD
Bénéfice moyen:
23.12 USD
Perte moyenne:
-33.34 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-52.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 663.51 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.02%
Prévision annuelle:
49.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
135.09 USD
Maximal:
4 323.13 USD (7.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.11% (4 323.13 USD)
Par fonds propres:
84.27% (48 532.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 3131
NZDCAD 1350
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 27K
NZDCAD 5K
AUDCAD 7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -46K
NZDCAD 5K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 839.94 USD
Pire transaction: -2 664 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +178.42 USD
Perte consécutive maximale: -52.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Grid EA Haute Performance pour les Principaux Marchés Oscillants

Débloquez une rentabilité exceptionnelle avec notre Expert Advisor Grid avancé, méticuleusement conçu pour des conditions de marché oscillantes importantes. Conçu pour prospérer dans des plages de volatilité allant jusqu'à 300 pips, cet EA offre des profits idéaux tout en maintenant une gestion des risques robuste.

Caractéristiques Principales :

  • Optimisé pour les Oscillations de Grande Amplitude
    Spécialement adapté pour exceller dans des marchés de grande amplitude, assurant des gains constants même en cas de fluctuations de prix significatives.

  • Système Avancé de Gestion des Risques
    Intègre des contrôles de risque sophistiqués qui lissent les points d'entrée, améliorant la stabilité des transactions et minimisant l'exposition.

  • Expansion Dynamique de la Grille
    Ajuste sans effort les plages de la grille pour s'adapter aux oscillations croissantes, augmentant la résilience de l'EA face à la volatilité du marché.

  • Support Multi-Paires de Devises
    Rentabilité prouvée sur les principales paires de devises, y compris AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD et EURGBP.

  • Efficacité du Trading Automatisé
    Opérations entièrement automatisées vous permettant de maximiser les opportunités de trading sans besoin de surveillance constante.

Pourquoi Choisir Notre Grid EA ?

  • Rentabilité Consistante
    Réalisez des rendements stables en capitalisant sur des plages de marché bien définies avec des drawdowns minimaux.

  • Résilience Accrue aux Risques
    Des stratégies avancées de moyenne et de mitigation des risques protègent vos investissements pendant les périodes volatiles.

  • Configuration Conviviale
    Installation et configuration faciles, accessibles tant aux traders novices qu'expérimentés.

  • Performance Prouvée
    Testé en backtest et en trading en direct avec des résultats impressionnants sur plusieurs principales paires de devises.

Avantages :

  • Maximisation du Potentiel de Profit
    Exploitez la puissance du trading en grille dans des plages de volatilité optimales pour atteindre des marges de profit supérieures.

  • Adaptabilité Accrue au Marché
    Des réglages de grille flexibles permettent à l'EA de s'adapter à diverses conditions de marché, assurant une performance soutenue.

  • Support Complet
    Support client dédié pour vous assister dans la configuration, l'optimisation et répondre à toutes vos questions.

Paires de Devises Supportées :

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Rejoignez le Succès :

Transformez votre stratégie de trading avec notre Grid EA Haute Performance, conçu pour offrir des résultats optimaux sur les principaux marchés oscillants tout en maintenant des contrôles stricts des risques. Expérimentez les avantages d'un trading automatisé et intelligent qui maximise la rentabilité et minimise l'exposition aux risques.

Commencez votre voyage vers un succès de trading constant dès aujourd'hui !


Aucun avis
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
