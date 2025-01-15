- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3131
|NZDCAD
|1350
|AUDCAD
|987
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|27K
|NZDCAD
|5K
|AUDCAD
|7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-46K
|NZDCAD
|5K
|AUDCAD
|7.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Grid EA Haute Performance pour les Principaux Marchés Oscillants
Débloquez une rentabilité exceptionnelle avec notre Expert Advisor Grid avancé, méticuleusement conçu pour des conditions de marché oscillantes importantes. Conçu pour prospérer dans des plages de volatilité allant jusqu'à 300 pips, cet EA offre des profits idéaux tout en maintenant une gestion des risques robuste.
Caractéristiques Principales :
-
Optimisé pour les Oscillations de Grande Amplitude
Spécialement adapté pour exceller dans des marchés de grande amplitude, assurant des gains constants même en cas de fluctuations de prix significatives.
-
Système Avancé de Gestion des Risques
Intègre des contrôles de risque sophistiqués qui lissent les points d'entrée, améliorant la stabilité des transactions et minimisant l'exposition.
-
Expansion Dynamique de la Grille
Ajuste sans effort les plages de la grille pour s'adapter aux oscillations croissantes, augmentant la résilience de l'EA face à la volatilité du marché.
-
Support Multi-Paires de Devises
Rentabilité prouvée sur les principales paires de devises, y compris AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD et EURGBP.
-
Efficacité du Trading Automatisé
Opérations entièrement automatisées vous permettant de maximiser les opportunités de trading sans besoin de surveillance constante.
Pourquoi Choisir Notre Grid EA ?
-
Rentabilité Consistante
Réalisez des rendements stables en capitalisant sur des plages de marché bien définies avec des drawdowns minimaux.
-
Résilience Accrue aux Risques
Des stratégies avancées de moyenne et de mitigation des risques protègent vos investissements pendant les périodes volatiles.
-
Configuration Conviviale
Installation et configuration faciles, accessibles tant aux traders novices qu'expérimentés.
-
Performance Prouvée
Testé en backtest et en trading en direct avec des résultats impressionnants sur plusieurs principales paires de devises.
Avantages :
-
Maximisation du Potentiel de Profit
Exploitez la puissance du trading en grille dans des plages de volatilité optimales pour atteindre des marges de profit supérieures.
-
Adaptabilité Accrue au Marché
Des réglages de grille flexibles permettent à l'EA de s'adapter à diverses conditions de marché, assurant une performance soutenue.
-
Support Complet
Support client dédié pour vous assister dans la configuration, l'optimisation et répondre à toutes vos questions.
Paires de Devises Supportées :
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
Rejoignez le Succès :
Transformez votre stratégie de trading avec notre Grid EA Haute Performance, conçu pour offrir des résultats optimaux sur les principaux marchés oscillants tout en maintenant des contrôles stricts des risques. Expérimentez les avantages d'un trading automatisé et intelligent qui maximise la rentabilité et minimise l'exposition aux risques.
Commencez votre voyage vers un succès de trading constant dès aujourd'hui !
