Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Chenyang Liu
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 108%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 468
Profit Trade:
3 914 (71.58%)
Loss Trade:
1 554 (28.42%)
Best Trade:
3 839.94 USD
Worst Trade:
-2 663.51 USD
Profitto lordo:
90 501.12 USD (691 643 pips)
Perdita lorda:
-51 813.94 USD (725 433 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (178.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 104.24 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
125.61%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.95
Long Trade:
2 772 (50.69%)
Short Trade:
2 696 (49.31%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
7.08 USD
Profitto medio:
23.12 USD
Perdita media:
-33.34 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-52.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 663.51 USD (1)
Crescita mensile:
4.10%
Previsione annuale:
49.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135.09 USD
Massimale:
4 323.13 USD (7.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.11% (4 323.13 USD)
Per equità:
84.27% (48 532.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3131
NZDCAD 1350
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 27K
NZDCAD 5K
AUDCAD 7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -46K
NZDCAD 5K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 839.94 USD
Worst Trade: -2 664 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +178.42 USD
Massima perdita consecutiva: -52.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Grid EA ad Alte Prestazioni per i Principali Mercati Oscillanti

Sblocca una redditività eccezionale con il nostro avanzato Grid Expert Advisor, meticolosamente progettato per condizioni di mercato altamente oscillanti. Progettato per prosperare all'interno di fasce di volatilità fino a 300 pips, questo EA offre profitti ideali mantenendo una robusta gestione del rischio.

Caratteristiche Principali:

  • Ottimizzato per Grandi Oscillazioni di Gamma
    Specificamente realizzato per eccellere nei mercati con ampie fasce, garantendo guadagni costanti anche in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi.

  • Sistema Avanzato di Gestione del Rischio
    Integra controlli di rischio sofisticati che medianno i punti di ingresso, migliorando la stabilità delle operazioni e minimizzando l'esposizione.

  • Espansione Dinamica della Griglia
    Regola senza problemi le fasce della griglia per adattarsi a oscillazioni in espansione, aumentando la resilienza dell'EA contro la volatilità del mercato.

  • Supporto per Coppie di Valute Multiple
    Redditività comprovata su principali coppie di valute, tra cui AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD ed EURGBP.

  • Efficienza del Trading Automatizzato
    Operazioni completamente automatizzate che ti permettono di massimizzare le opportunità di trading senza la necessità di monitoraggio costante.

Perché Scegliere il Nostro Grid EA?

  • Redditività Consistente
    Ottieni rendimenti stabili capitalizzando su fasce di mercato ben definite con drawdown minimi.

  • Maggiore Resilienza al Rischio
    Strategie avanzate di mediazione e mitigazione del rischio proteggono i tuoi investimenti durante periodi volatili.

  • Configurazione Facile da Usare
    Installazione e configurazione semplici rendono l'EA accessibile sia ai trader principianti che a quelli esperti.

  • Performance Dimostrate
    Backtestate e negoziate in live con risultati impressionanti su più coppie di valute principali.

Benefici:

  • Massimizzazione del Potenziale di Profitto
    Sfrutta la potenza del trading a griglia all'interno di fasce di volatilità ottimali per ottenere margini di profitto superiori.

  • Aumentata Adattabilità al Mercato
    Impostazioni di griglia flessibili permettono all'EA di adattarsi a diverse condizioni di mercato, garantendo prestazioni sostenute.

  • Supporto Completo
    Supporto clienti dedicato per assisterti con l'installazione, l'ottimizzazione e qualsiasi domanda tu possa avere.

Coppie di Valute Supportate:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Unisciti al Successo:

Trasforma la tua strategia di trading con il nostro Grid EA ad Alte Prestazioni, progettato per offrire risultati ottimali nei principali mercati oscillanti mantenendo controlli di rischio rigorosi. Sperimenta i benefici del trading automatizzato e intelligente che massimizza la redditività e minimizza l'esposizione al rischio.

Inizia oggi stesso il tuo percorso verso un successo costante nel trading!


Non ci sono recensioni
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
