- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3131
|NZDCAD
|1350
|AUDCAD
|987
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|27K
|NZDCAD
|5K
|AUDCAD
|7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-46K
|NZDCAD
|5K
|AUDCAD
|7.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Grid EA ad Alte Prestazioni per i Principali Mercati Oscillanti
Sblocca una redditività eccezionale con il nostro avanzato Grid Expert Advisor, meticolosamente progettato per condizioni di mercato altamente oscillanti. Progettato per prosperare all'interno di fasce di volatilità fino a 300 pips, questo EA offre profitti ideali mantenendo una robusta gestione del rischio.
Caratteristiche Principali:
-
Ottimizzato per Grandi Oscillazioni di Gamma
Specificamente realizzato per eccellere nei mercati con ampie fasce, garantendo guadagni costanti anche in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi.
-
Sistema Avanzato di Gestione del Rischio
Integra controlli di rischio sofisticati che medianno i punti di ingresso, migliorando la stabilità delle operazioni e minimizzando l'esposizione.
-
Espansione Dinamica della Griglia
Regola senza problemi le fasce della griglia per adattarsi a oscillazioni in espansione, aumentando la resilienza dell'EA contro la volatilità del mercato.
-
Supporto per Coppie di Valute Multiple
Redditività comprovata su principali coppie di valute, tra cui AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD ed EURGBP.
-
Efficienza del Trading Automatizzato
Operazioni completamente automatizzate che ti permettono di massimizzare le opportunità di trading senza la necessità di monitoraggio costante.
Perché Scegliere il Nostro Grid EA?
-
Redditività Consistente
Ottieni rendimenti stabili capitalizzando su fasce di mercato ben definite con drawdown minimi.
-
Maggiore Resilienza al Rischio
Strategie avanzate di mediazione e mitigazione del rischio proteggono i tuoi investimenti durante periodi volatili.
-
Configurazione Facile da Usare
Installazione e configurazione semplici rendono l'EA accessibile sia ai trader principianti che a quelli esperti.
-
Performance Dimostrate
Backtestate e negoziate in live con risultati impressionanti su più coppie di valute principali.
Benefici:
-
Massimizzazione del Potenziale di Profitto
Sfrutta la potenza del trading a griglia all'interno di fasce di volatilità ottimali per ottenere margini di profitto superiori.
-
Aumentata Adattabilità al Mercato
Impostazioni di griglia flessibili permettono all'EA di adattarsi a diverse condizioni di mercato, garantendo prestazioni sostenute.
-
Supporto Completo
Supporto clienti dedicato per assisterti con l'installazione, l'ottimizzazione e qualsiasi domanda tu possa avere.
Coppie di Valute Supportate:
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
Unisciti al Successo:
Trasforma la tua strategia di trading con il nostro Grid EA ad Alte Prestazioni, progettato per offrire risultati ottimali nei principali mercati oscillanti mantenendo controlli di rischio rigorosi. Sperimenta i benefici del trading automatizzato e intelligente che massimizza la redditività e minimizza l'esposizione al rischio.
Inizia oggi stesso il tuo percorso verso un successo costante nel trading!
USD
USD
USD