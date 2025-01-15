SinaisSeções
Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 117%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 229
Negociações com lucro:
4 464 (71.66%)
Negociações com perda:
1 765 (28.34%)
Melhor negociação:
3 839.94 USD
Pior negociação:
-2 663.51 USD
Lucro bruto:
96 278.14 USD (786 500 pips)
Perda bruta:
-54 470.47 USD (820 049 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (178.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 104.24 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
125.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.67
Negociações longas:
3 161 (50.75%)
Negociações curtas:
3 068 (49.25%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
6.71 USD
Lucro médio:
21.57 USD
Perda média:
-30.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-52.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 663.51 USD (1)
Crescimento mensal:
1.48%
Previsão anual:
18.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
135.09 USD
Máximo:
4 323.13 USD (7.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.11% (4 323.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
84.27% (48 532.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 3705
NZDCAD 1537
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 29K
NZDCAD 5.5K
AUDCAD 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -48K
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 839.94 USD
Pior negociação: -2 664 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +178.42 USD
Máxima perda consecutiva: -52.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Grid EA de Alto Desempenho para Mercados Oscilantes Principais

Desbloqueie uma rentabilidade excepcional com o nosso avançado Grid Expert Advisor, meticulosamente projetado para condições de mercado altamente oscilantes. Desenvolvido para prosperar dentro de faixas de volatilidade de até 300 pips, este EA oferece lucros ideais enquanto mantém uma robusta gestão de riscos.

Principais Características:

  • Otimizado para Grandes Oscilações de Faixa
    Especificamente projetado para se destacar em mercados com faixas substanciais, garantindo ganhos consistentes mesmo em meio a flutuações de preços significativas.

  • Sistema Avançado de Gestão de Riscos
    Incorpora controles de risco sofisticados que fazem a média dos pontos de entrada, aumentando a estabilidade das negociações e minimizando a exposição.

  • Expansão Dinâmica da Grade
    Ajusta-se perfeitamente às faixas de grade para acomodar oscilações expansivas, aumentando a resiliência do EA contra a volatilidade do mercado.

  • Suporte para Múltiplos Pares de Moedas
    Rentabilidade comprovada em pares de moedas principais, incluindo AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD e EURGBP.

  • Eficiência na Negociação Automatizada
    Operações totalmente automatizadas permitem maximizar as oportunidades de negociação sem a necessidade de monitoramento constante.

Por Que Escolher Nosso Grid EA?

  • Rentabilidade Consistente
    Alcance retornos estáveis capitalizando faixas de mercado bem definidas com mínimas retrações.

  • Maior Resiliência ao Risco
    Estratégias avançadas de média e mitigação de riscos protegem seus investimentos durante períodos voláteis.

  • Configuração Amigável para o Usuário
    Instalação e configuração fáceis tornam-no acessível tanto para traders iniciantes quanto para experientes.

  • Desempenho Comprovado
    Testado historicamente e operado em contas reais com resultados impressionantes em múltiplos pares de moedas principais.

Benefícios:

  • Maximização do Potencial de Lucro
    Aproveite o poder do trading em grade dentro de faixas de volatilidade ideais para alcançar margens de lucro superiores.

  • Aumento da Adaptabilidade ao Mercado
    Configurações flexíveis de grade permitem que o EA se adapte a diversas condições de mercado, garantindo desempenho sustentado.

  • Suporte Completo
    Suporte ao cliente dedicado para auxiliá-lo com configuração, otimização e quaisquer dúvidas que possa ter.

Pares de Moedas Suportados:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Junte-se ao Sucesso:

Transforme sua estratégia de negociação com o nosso Grid EA de Alto Desempenho, projetado para entregar resultados ótimos em mercados oscilantes principais enquanto mantém rigorosos controles de risco. Experimente os benefícios de uma negociação automatizada e inteligente que maximiza a rentabilidade e minimiza a exposição ao risco.

Comece sua jornada rumo ao sucesso consistente na negociação hoje mesmo!


2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RangeMaster Grid
117%
0
0
USD
41K
USD
71
100%
6 229
71%
100%
1.76
6.71
USD
84%
1:500
