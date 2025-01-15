- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3705
|NZDCAD
|1537
|AUDCAD
|987
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|29K
|NZDCAD
|5.5K
|AUDCAD
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-48K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|7.6K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Grid EA de Alto Desempenho para Mercados Oscilantes Principais
Desbloqueie uma rentabilidade excepcional com o nosso avançado Grid Expert Advisor, meticulosamente projetado para condições de mercado altamente oscilantes. Desenvolvido para prosperar dentro de faixas de volatilidade de até 300 pips, este EA oferece lucros ideais enquanto mantém uma robusta gestão de riscos.
Principais Características:
-
Otimizado para Grandes Oscilações de Faixa
Especificamente projetado para se destacar em mercados com faixas substanciais, garantindo ganhos consistentes mesmo em meio a flutuações de preços significativas.
-
Sistema Avançado de Gestão de Riscos
Incorpora controles de risco sofisticados que fazem a média dos pontos de entrada, aumentando a estabilidade das negociações e minimizando a exposição.
-
Expansão Dinâmica da Grade
Ajusta-se perfeitamente às faixas de grade para acomodar oscilações expansivas, aumentando a resiliência do EA contra a volatilidade do mercado.
-
Suporte para Múltiplos Pares de Moedas
Rentabilidade comprovada em pares de moedas principais, incluindo AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD e EURGBP.
-
Eficiência na Negociação Automatizada
Operações totalmente automatizadas permitem maximizar as oportunidades de negociação sem a necessidade de monitoramento constante.
Por Que Escolher Nosso Grid EA?
-
Rentabilidade Consistente
Alcance retornos estáveis capitalizando faixas de mercado bem definidas com mínimas retrações.
-
Maior Resiliência ao Risco
Estratégias avançadas de média e mitigação de riscos protegem seus investimentos durante períodos voláteis.
-
Configuração Amigável para o Usuário
Instalação e configuração fáceis tornam-no acessível tanto para traders iniciantes quanto para experientes.
-
Desempenho Comprovado
Testado historicamente e operado em contas reais com resultados impressionantes em múltiplos pares de moedas principais.
Benefícios:
-
Maximização do Potencial de Lucro
Aproveite o poder do trading em grade dentro de faixas de volatilidade ideais para alcançar margens de lucro superiores.
-
Aumento da Adaptabilidade ao Mercado
Configurações flexíveis de grade permitem que o EA se adapte a diversas condições de mercado, garantindo desempenho sustentado.
-
Suporte Completo
Suporte ao cliente dedicado para auxiliá-lo com configuração, otimização e quaisquer dúvidas que possa ter.
Pares de Moedas Suportados:
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
Junte-se ao Sucesso:
Transforme sua estratégia de negociação com o nosso Grid EA de Alto Desempenho, projetado para entregar resultados ótimos em mercados oscilantes principais enquanto mantém rigorosos controles de risco. Experimente os benefícios de uma negociação automatizada e inteligente que maximiza a rentabilidade e minimiza a exposição ao risco.
Comece sua jornada rumo ao sucesso consistente na negociação hoje mesmo!
USD
USD
USD