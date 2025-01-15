- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3705
|NZDCAD
|1537
|AUDCAD
|987
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|29K
|NZDCAD
|5.5K
|AUDCAD
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-48K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|7.6K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Grid EA de Alto Rendimiento para Mercados Oscilantes Principales
Desbloquee una rentabilidad excepcional con nuestro avanzado Asesor Experto de Grid, meticulosamente diseñado para condiciones de mercado altamente oscilantes. Ingeniosamente creado para prosperar dentro de rangos de volatilidad de hasta 300 pips, este EA ofrece beneficios ideales mientras mantiene una gestión de riesgos robusta.
Características Principales:
-
Optimizado para Grandes Oscilaciones de Rango
Específicamente diseñado para sobresalir en mercados con rangos sustanciales, asegurando ganancias consistentes incluso en medio de fluctuaciones de precios significativas.
-
Sistema Avanzado de Gestión de Riesgos
Incorpora controles de riesgo sofisticados que promedian los puntos de entrada, mejorando la estabilidad de las operaciones y minimizando la exposición.
-
Expansión Dinámica de la Red
Ajusta sin problemas los rangos de la red para acomodar oscilaciones expansivas, aumentando la resiliencia del EA contra la volatilidad del mercado.
-
Soporte para Múltiples Pares de Divisas
Rentabilidad comprobada en los principales pares de divisas, incluyendo AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD y EURGBP.
-
Eficiencia en el Comercio Automatizado
Operaciones completamente automatizadas que le permiten maximizar las oportunidades de trading sin la necesidad de monitoreo constante.
¿Por Qué Elegir Nuestro Grid EA?
-
Rentabilidad Consistente
Logre retornos estables capitalizando rangos de mercado bien definidos con mínimas reducciones.
-
Mayor Resiliencia al Riesgo
Estrategias avanzadas de promediado y mitigación de riesgos protegen sus inversiones durante períodos volátiles.
-
Configuración Amigable para el Usuario
Instalación y configuración fáciles que lo hacen accesible tanto para traders novatos como experimentados.
-
Rendimiento Comprobado
Probado con datos históricos y operado en vivo con resultados impresionantes en múltiples pares de divisas principales.
Beneficios:
-
Maximización del Potencial de Ganancias
Aproveche el poder del trading en grid dentro de rangos de volatilidad óptimos para lograr márgenes de beneficio superiores.
-
Mayor Adaptabilidad al Mercado
Configuraciones de grid flexibles que permiten al EA adaptarse a diversas condiciones de mercado, asegurando un rendimiento sostenido.
-
Soporte Integral
Soporte al cliente dedicado para asistirlo con la configuración, optimización y cualquier consulta que pueda tener.
Pares de Divisas Soportados:
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
Únase al Éxito:
Transforme su estrategia de trading con nuestro Grid EA de Alto Rendimiento, diseñado para ofrecer resultados óptimos en mercados oscilantes principales mientras mantiene controles de riesgo estrictos. Experimente los beneficios del trading automatizado e inteligente que maximiza la rentabilidad y minimiza la exposición al riesgo.
¡Comience su camino hacia el éxito constante en el trading hoy mismo!
Notas Adicionales:
- Privacidad Protegida: Asegúrese de destacar cómo el EA protege la privacidad y seguridad de las operaciones del usuario.
- Actualizaciones y Mejoras: Puede mencionar si el EA recibe actualizaciones regulares para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
- Testimonios y Casos de Éxito: Incluir testimonios de usuarios satisfechos o resultados específicos puede aumentar la credibilidad y atractivo del EA.
Si necesita más ajustes o tiene alguna otra solicitud, no dude en hacérmelo saber.
USD
USD
USD