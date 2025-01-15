SeñalesSecciones
Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Chenyang Liu
0 comentarios
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 117%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 229
Transacciones Rentables:
4 464 (71.66%)
Transacciones Irrentables:
1 765 (28.34%)
Mejor transacción:
3 839.94 USD
Peor transacción:
-2 663.51 USD
Beneficio Bruto:
96 278.14 USD (786 500 pips)
Pérdidas Brutas:
-54 470.47 USD (820 049 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (178.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 104.24 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
125.61%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
9.67
Transacciones Largas:
3 161 (50.75%)
Transacciones Cortas:
3 068 (49.25%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
6.71 USD
Beneficio medio:
21.57 USD
Pérdidas medias:
-30.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-52.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 663.51 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.49%
Pronóstico anual:
18.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
135.09 USD
Máxima:
4 323.13 USD (7.74%)
Reducción relativa:
De balance:
7.11% (4 323.13 USD)
De fondos:
84.27% (48 532.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 3705
NZDCAD 1537
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 29K
NZDCAD 5.5K
AUDCAD 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -48K
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 839.94 USD
Peor transacción: -2 664 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +178.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -52.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Grid EA de Alto Rendimiento para Mercados Oscilantes Principales

Desbloquee una rentabilidad excepcional con nuestro avanzado Asesor Experto de Grid, meticulosamente diseñado para condiciones de mercado altamente oscilantes. Ingeniosamente creado para prosperar dentro de rangos de volatilidad de hasta 300 pips, este EA ofrece beneficios ideales mientras mantiene una gestión de riesgos robusta.

Características Principales:

  • Optimizado para Grandes Oscilaciones de Rango
    Específicamente diseñado para sobresalir en mercados con rangos sustanciales, asegurando ganancias consistentes incluso en medio de fluctuaciones de precios significativas.

  • Sistema Avanzado de Gestión de Riesgos
    Incorpora controles de riesgo sofisticados que promedian los puntos de entrada, mejorando la estabilidad de las operaciones y minimizando la exposición.

  • Expansión Dinámica de la Red
    Ajusta sin problemas los rangos de la red para acomodar oscilaciones expansivas, aumentando la resiliencia del EA contra la volatilidad del mercado.

  • Soporte para Múltiples Pares de Divisas
    Rentabilidad comprobada en los principales pares de divisas, incluyendo AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD y EURGBP.

  • Eficiencia en el Comercio Automatizado
    Operaciones completamente automatizadas que le permiten maximizar las oportunidades de trading sin la necesidad de monitoreo constante.

¿Por Qué Elegir Nuestro Grid EA?

  • Rentabilidad Consistente
    Logre retornos estables capitalizando rangos de mercado bien definidos con mínimas reducciones.

  • Mayor Resiliencia al Riesgo
    Estrategias avanzadas de promediado y mitigación de riesgos protegen sus inversiones durante períodos volátiles.

  • Configuración Amigable para el Usuario
    Instalación y configuración fáciles que lo hacen accesible tanto para traders novatos como experimentados.

  • Rendimiento Comprobado
    Probado con datos históricos y operado en vivo con resultados impresionantes en múltiples pares de divisas principales.

Beneficios:

  • Maximización del Potencial de Ganancias
    Aproveche el poder del trading en grid dentro de rangos de volatilidad óptimos para lograr márgenes de beneficio superiores.

  • Mayor Adaptabilidad al Mercado
    Configuraciones de grid flexibles que permiten al EA adaptarse a diversas condiciones de mercado, asegurando un rendimiento sostenido.

  • Soporte Integral
    Soporte al cliente dedicado para asistirlo con la configuración, optimización y cualquier consulta que pueda tener.

Pares de Divisas Soportados:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Únase al Éxito:

Transforme su estrategia de trading con nuestro Grid EA de Alto Rendimiento, diseñado para ofrecer resultados óptimos en mercados oscilantes principales mientras mantiene controles de riesgo estrictos. Experimente los beneficios del trading automatizado e inteligente que maximiza la rentabilidad y minimiza la exposición al riesgo.

¡Comience su camino hacia el éxito constante en el trading hoy mismo!

Notas Adicionales:

  • Privacidad Protegida: Asegúrese de destacar cómo el EA protege la privacidad y seguridad de las operaciones del usuario.
  • Actualizaciones y Mejoras: Puede mencionar si el EA recibe actualizaciones regulares para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
  • Testimonios y Casos de Éxito: Incluir testimonios de usuarios satisfechos o resultados específicos puede aumentar la credibilidad y atractivo del EA.

Si necesita más ajustes o tiene alguna otra solicitud, no dude en hacérmelo saber.


2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
