- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3702
|NZDCAD
|1537
|AUDCAD
|987
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|29K
|NZDCAD
|5.5K
|AUDCAD
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-48K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|7.6K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Высокопроизводительный Grid EA для основных осциллирующих рынков
Откройте для себя исключительную прибыльность с нашим передовым Grid Expert Advisor, тщательно разработанным для условий крупных осциллирующих рынков. Спроектированный для успешной работы в диапазонах волатильности до 300 пунктов, этот EA обеспечивает идеальную прибыль при сохранении надежного управления рисками.
Основные характеристики:
-
Оптимизирован для больших диапазонов осцилляций
Специально разработан для успешной работы на значительных диапазонах рынка, обеспечивая стабильные доходы даже при существенных колебаниях цен.
-
Современная система управления рисками
Включает в себя сложные механизмы контроля рисков, которые усредняют точки входа, повышая стабильность торговли и минимизируя экспозицию.
-
Динамическое расширение сетки
Бесшовно регулирует диапазоны сетки для приспособления к расширяющимся осцилляциям, увеличивая устойчивость EA к рыночной волатильности.
-
Поддержка нескольких валютных пар
Доказанная прибыльность на основных валютных парах, включая AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD и EURGBP.
-
Эффективность автоматической торговли
Полностью автоматизированные операции позволяют максимизировать торговые возможности без необходимости постоянного мониторинга.
Почему выбирают наш Grid EA?
-
Постоянная прибыльность
Достигайте стабильной доходности, используя четко определенные рыночные диапазоны с минимальными просадками.
-
Усиленная устойчивость к рискам
Продвинутые стратегии усреднения и снижения рисков защищают ваши инвестиции в периоды волатильности.
-
Простая настройка
Легкая установка и конфигурация делают EA доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров.
-
Доказанная эффективность
Протестирован и успешно торгует на реальных счетах с впечатляющими результатами на нескольких основных валютных парах.
Преимущества:
-
Максимизация потенциала прибыли
Используйте мощь сеточной торговли в оптимальных диапазонах волатильности для достижения превосходных показателей прибыли.
-
Повышенная адаптивность к рынку
Гибкие настройки сетки позволяют EA адаптироваться к различным рыночным условиям, обеспечивая устойчивую производительность.
-
Комплексная поддержка
Специализированная поддержка клиентов поможет вам с настройкой, оптимизацией и ответит на любые ваши вопросы.
Поддерживаемые валютные пары:
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
Присоединяйтесь к успеху:
Преобразуйте свою торговую стратегию с помощью нашего Высокопроизводительного Grid EA, разработанного для достижения оптимальных результатов на основных осциллирующих рынках при строгом контроле рисков. Ощутите преимущества автоматизированной, интеллектуальной торговли, которая максимизирует прибыль и минимизирует риск.
Начните свой путь к стабильному торговому успеху уже сегодня!
USD
USD
USD