СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RangeMaster Grid
Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Chenyang Liu
0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 117%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 226
Прибыльных трейдов:
4 462 (71.66%)
Убыточных трейдов:
1 764 (28.33%)
Лучший трейд:
3 839.94 USD
Худший трейд:
-2 663.51 USD
Общая прибыль:
96 269.59 USD (786 058 pips)
Общий убыток:
-54 469.44 USD (819 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (178.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 104.24 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
125.61%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.67
Длинных трейдов:
3 158 (50.72%)
Коротких трейдов:
3 068 (49.28%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
6.71 USD
Средняя прибыль:
21.58 USD
Средний убыток:
-30.88 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-52.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 663.51 USD (1)
Прирост в месяц:
1.61%
Годовой прогноз:
19.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.09 USD
Максимальная:
4 323.13 USD (7.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.11% (4 323.13 USD)
По эквити:
84.27% (48 532.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 3702
NZDCAD 1537
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 29K
NZDCAD 5.5K
AUDCAD 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -48K
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 839.94 USD
Худший трейд: -2 664 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +178.42 USD
Макс. убыток в серии: -52.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Высокопроизводительный Grid EA для основных осциллирующих рынков

Откройте для себя исключительную прибыльность с нашим передовым Grid Expert Advisor, тщательно разработанным для условий крупных осциллирующих рынков. Спроектированный для успешной работы в диапазонах волатильности до 300 пунктов, этот EA обеспечивает идеальную прибыль при сохранении надежного управления рисками.

Основные характеристики:

  • Оптимизирован для больших диапазонов осцилляций
    Специально разработан для успешной работы на значительных диапазонах рынка, обеспечивая стабильные доходы даже при существенных колебаниях цен.

  • Современная система управления рисками
    Включает в себя сложные механизмы контроля рисков, которые усредняют точки входа, повышая стабильность торговли и минимизируя экспозицию.

  • Динамическое расширение сетки
    Бесшовно регулирует диапазоны сетки для приспособления к расширяющимся осцилляциям, увеличивая устойчивость EA к рыночной волатильности.

  • Поддержка нескольких валютных пар
    Доказанная прибыльность на основных валютных парах, включая AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD и EURGBP.

  • Эффективность автоматической торговли
    Полностью автоматизированные операции позволяют максимизировать торговые возможности без необходимости постоянного мониторинга.

Почему выбирают наш Grid EA?

  • Постоянная прибыльность
    Достигайте стабильной доходности, используя четко определенные рыночные диапазоны с минимальными просадками.

  • Усиленная устойчивость к рискам
    Продвинутые стратегии усреднения и снижения рисков защищают ваши инвестиции в периоды волатильности.

  • Простая настройка
    Легкая установка и конфигурация делают EA доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров.

  • Доказанная эффективность
    Протестирован и успешно торгует на реальных счетах с впечатляющими результатами на нескольких основных валютных парах.

Преимущества:

  • Максимизация потенциала прибыли
    Используйте мощь сеточной торговли в оптимальных диапазонах волатильности для достижения превосходных показателей прибыли.

  • Повышенная адаптивность к рынку
    Гибкие настройки сетки позволяют EA адаптироваться к различным рыночным условиям, обеспечивая устойчивую производительность.

  • Комплексная поддержка
    Специализированная поддержка клиентов поможет вам с настройкой, оптимизацией и ответит на любые ваши вопросы.

Поддерживаемые валютные пары:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Присоединяйтесь к успеху:

Преобразуйте свою торговую стратегию с помощью нашего Высокопроизводительного Grid EA, разработанного для достижения оптимальных результатов на основных осциллирующих рынках при строгом контроле рисков. Ощутите преимущества автоматизированной, интеллектуальной торговли, которая максимизирует прибыль и минимизирует риск.

Начните свой путь к стабильному торговому успеху уже сегодня!


Нет отзывов
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RangeMaster Grid
30 USD в месяц
117%
0
0
USD
41K
USD
71
100%
6 226
71%
100%
1.76
6.71
USD
84%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.