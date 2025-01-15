시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / RangeMaster Grid
Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Chenyang Liu
0 리뷰
안정성
73
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 119%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 322
이익 거래:
4 530 (71.65%)
손실 거래:
1 792 (28.35%)
최고의 거래:
3 839.94 USD
최악의 거래:
-2 663.51 USD
총 수익:
96 734.71 USD (797 957 pips)
총 손실:
-54 623.82 USD (830 295 pips)
연속 최대 이익:
18 (178.42 USD)
연속 최대 이익:
7 104.24 USD (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
125.61%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
77
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
9.74
롱(주식매수):
3 205 (50.70%)
숏(주식차입매도):
3 117 (49.30%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
6.66 USD
평균 이익:
21.35 USD
평균 손실:
-30.48 USD
연속 최대 손실:
8 (-52.50 USD)
연속 최대 손실:
-2 663.51 USD (1)
월별 성장률:
1.86%
연간 예측:
22.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
135.09 USD
최대한의:
4 323.13 USD (7.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.11% (4 323.13 USD)
자본금별:
84.27% (48 532.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 3770
NZDCAD 1565
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 30K
NZDCAD 5.6K
AUDCAD 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -46K
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 839.94 USD
최악의 거래: -2 664 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +178.42 USD
연속 최대 손실: -52.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

주요 오실레이팅 시장을 위한 고성능 그리드 EA

저희의 첨단 그리드 전문가 어드바이저(EA)를 통해 탁월한 수익성을 실현하세요. 대규모 오실레이팅 시장 조건에 정교하게 설계된 이 EA는 최대 300핍의 변동성 범위 내에서 최적의 성과를 발휘하며, 강력한 리스크 관리와 함께 이상적인 수익을 제공합니다.

주요 특징:

  • 대규모 범위 오실레이션 최적화
    상당한 범위의 시장에서 뛰어난 성과를 발휘하도록 특별히 맞춤 설계되어, 상당한 가격 변동 속에서도 지속적인 이익을 보장합니다.

  • 첨단 리스크 관리 시스템
    진보된 리스크 통제를 통합하여 진입점을 평균화함으로써 거래의 안정성을 높이고 노출을 최소화합니다.

  • 동적 그리드 확장
    확장되는 오실레이션에 맞춰 그리드 범위를 원활하게 조정하여, 시장 변동성에 대한 EA의 회복력을 강화합니다.

  • 다중 통화쌍 지원
    AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD 및 EURGBP를 포함한 주요 통화쌍에서 검증된 수익성을 제공합니다.

  • 자동화된 거래 효율성
    완전 자동화된 운영을 통해 지속적인 모니터링 없이도 거래 기회를 최대한 활용할 수 있습니다.

왜 저희 그리드 EA를 선택해야 하나요?

  • 일관된 수익성
    명확하게 정의된 시장 범위를 활용하고 최소한의 손실로 안정적인 수익을 달성하세요.

  • 향상된 리스크 회복력
    고급 평균화 및 리스크 완화 전략이 변동성 높은 기간 동안 귀하의 투자를 보호합니다.

  • 사용자 친화적인 설정
    간편한 설치 및 구성으로 초보자부터 경험이 풍부한 트레이더까지 누구나 쉽게 접근할 수 있습니다.

  • 검증된 성과
    여러 주요 통화쌍에서 백테스트 및 라이브 트레이드를 통해 인상적인 결과를 보여줍니다.

혜택:

  • 수익 잠재력 최대화
    최적의 변동성 범위 내에서 그리드 트레이딩의 힘을 활용하여 우수한 수익률을 달성하세요.

  • 시장 적응력 향상
    유연한 그리드 설정을 통해 EA가 다양한 시장 조건에 적응하여 지속적인 성과를 보장합니다.

  • 종합적인 지원
    설정, 최적화 및 문의 사항에 도움을 드리는 전담 고객 지원을 제공합니다.

지원 통화쌍:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

성공에 동참하세요:

저희의 고성능 그리드 EA로 거래 전략을 혁신하고, 주요 오실레이팅 시장에서 최적의 결과를 제공하며 엄격한 리스크 관리를 유지하세요. 수익성을 극대화하고 리스크 노출을 최소화하는 자동화된 지능형 거래의 혜택을 경험하십시오.

오늘부터 일관된 거래 성공을 향한 여정을 시작하세요!


리뷰 없음
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RangeMaster Grid
월별 30 USD
119%
0
0
USD
41K
USD
73
100%
6 322
71%
100%
1.77
6.66
USD
84%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.