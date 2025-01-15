- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3712
|NZDCAD
|1542
|AUDCAD
|987
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|29K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDCAD
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-47K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDCAD
|7.6K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Hochleistungs-Grid EA für Haupt-Oszillationsmärkte
Entfesseln Sie außergewöhnliche Profitabilität mit unserem fortschrittlichen Grid Expert Advisor, der sorgfältig für große oszillierende Marktbedingungen entwickelt wurde. Konzipiert, um in Volatilitätsbereichen von bis zu 300 Pips zu gedeihen, liefert dieser EA ideale Gewinne und gewährleistet gleichzeitig ein robustes Risikomanagement.
Hauptmerkmale:
-
Optimiert für große Bereichsozillationen
Speziell zugeschnitten, um in umfangreichen Range-Märkten zu glänzen und konsistente Gewinne auch bei erheblichen Preisbewegungen sicherzustellen.
-
Fortschrittliches Risikomanagement-System
Integriert ausgeklügelte Risikokontrollen, die Einstiegspunkte mitteln, die Handelsstabilität erhöhen und die Exposition minimieren.
-
Dynamische Grid-Erweiterung
Passt nahtlos die Grid-Bereiche an, um sich erweiternden Oszillationen anzupassen, und erhöht die Widerstandsfähigkeit des EAs gegen Marktschwankungen.
-
Unterstützung mehrerer Währungspaare
Bewährte Profitabilität über wichtige Währungspaare hinweg, einschließlich AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD und EURGBP.
-
Automatisierte Handels-Effizienz
Vollständig automatisierte Operationen ermöglichen es Ihnen, Handelsmöglichkeiten zu maximieren, ohne ständige Überwachung.
Warum unseren Grid EA wählen?
-
Konstante Profitabilität
Erzielen Sie stabile Renditen, indem Sie gut definierte Marktbereiche mit minimalen Drawdowns nutzen.
-
Verbesserte Risikoresistenz
Fortschrittliche Durchschnitts- und Risikominderungsstrategien schützen Ihre Investitionen während volatiler Phasen.
-
Benutzerfreundliche Einrichtung
Einfache Installation und Konfiguration machen den EA sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich.
-
Bewährte Leistung
Backtested und live gehandelt mit beeindruckenden Ergebnissen über mehrere wichtige Währungspaare hinweg.
Vorteile:
-
Maximiertes Gewinnpotenzial
Nutzen Sie die Kraft des Grid-Tradings innerhalb optimaler Volatilitätsbereiche, um überlegene Gewinnmargen zu erzielen.
-
Erhöhte Marktanpassungsfähigkeit
Flexible Grid-Einstellungen ermöglichen es dem EA, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und eine nachhaltige Leistung zu gewährleisten.
-
Umfassender Support
Dedizierter Kundensupport unterstützt Sie bei der Einrichtung, Optimierung und bei allen Fragen, die Sie haben könnten.
Unterstützte Währungspaare:
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
