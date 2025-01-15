SignaleKategorien
Chenyang Liu

RangeMaster Grid

Chenyang Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 118%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 241
Gewinntrades:
4 471 (71.63%)
Verlusttrades:
1 770 (28.36%)
Bester Trade:
3 839.94 USD
Schlechtester Trade:
-2 663.51 USD
Bruttoprofit:
96 389.19 USD (788 241 pips)
Bruttoverlust:
-54 490.96 USD (820 877 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (178.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 104.24 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
125.61%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
9.69
Long-Positionen:
3 164 (50.70%)
Short-Positionen:
3 077 (49.30%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
6.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-52.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 663.51 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.65%
Jahresprognose:
20.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
135.09 USD
Maximaler:
4 323.13 USD (7.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.11% (4 323.13 USD)
Kapital:
84.27% (48 532.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 3712
NZDCAD 1542
AUDCAD 987
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 29K
NZDCAD 5.6K
AUDCAD 7K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -47K
NZDCAD 7.1K
AUDCAD 7.6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 839.94 USD
Schlechtester Trade: -2 664 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +178.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -52.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hochleistungs-Grid EA für Haupt-Oszillationsmärkte

Entfesseln Sie außergewöhnliche Profitabilität mit unserem fortschrittlichen Grid Expert Advisor, der sorgfältig für große oszillierende Marktbedingungen entwickelt wurde. Konzipiert, um in Volatilitätsbereichen von bis zu 300 Pips zu gedeihen, liefert dieser EA ideale Gewinne und gewährleistet gleichzeitig ein robustes Risikomanagement.

Hauptmerkmale:

  • Optimiert für große Bereichsozillationen
    Speziell zugeschnitten, um in umfangreichen Range-Märkten zu glänzen und konsistente Gewinne auch bei erheblichen Preisbewegungen sicherzustellen.

  • Fortschrittliches Risikomanagement-System
    Integriert ausgeklügelte Risikokontrollen, die Einstiegspunkte mitteln, die Handelsstabilität erhöhen und die Exposition minimieren.

  • Dynamische Grid-Erweiterung
    Passt nahtlos die Grid-Bereiche an, um sich erweiternden Oszillationen anzupassen, und erhöht die Widerstandsfähigkeit des EAs gegen Marktschwankungen.

  • Unterstützung mehrerer Währungspaare
    Bewährte Profitabilität über wichtige Währungspaare hinweg, einschließlich AUDCAD, GBPUSD, NZDCAD und EURGBP.

  • Automatisierte Handels-Effizienz
    Vollständig automatisierte Operationen ermöglichen es Ihnen, Handelsmöglichkeiten zu maximieren, ohne ständige Überwachung.

Warum unseren Grid EA wählen?

  • Konstante Profitabilität
    Erzielen Sie stabile Renditen, indem Sie gut definierte Marktbereiche mit minimalen Drawdowns nutzen.

  • Verbesserte Risikoresistenz
    Fortschrittliche Durchschnitts- und Risikominderungsstrategien schützen Ihre Investitionen während volatiler Phasen.

  • Benutzerfreundliche Einrichtung
    Einfache Installation und Konfiguration machen den EA sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich.

  • Bewährte Leistung
    Backtested und live gehandelt mit beeindruckenden Ergebnissen über mehrere wichtige Währungspaare hinweg.

Vorteile:

  • Maximiertes Gewinnpotenzial
    Nutzen Sie die Kraft des Grid-Tradings innerhalb optimaler Volatilitätsbereiche, um überlegene Gewinnmargen zu erzielen.

  • Erhöhte Marktanpassungsfähigkeit
    Flexible Grid-Einstellungen ermöglichen es dem EA, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und eine nachhaltige Leistung zu gewährleisten.

  • Umfassender Support
    Dedizierter Kundensupport unterstützt Sie bei der Einrichtung, Optimierung und bei allen Fragen, die Sie haben könnten.

Unterstützte Währungspaare:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP


Keine Bewertungen
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
