交易:
6 226
盈利交易:
4 462 (71.66%)
亏损交易:
1 764 (28.33%)
最好交易:
3 839.94 USD
最差交易:
-2 663.51 USD
毛利:
96 269.59 USD (786 058 pips)
毛利亏损:
-54 469.44 USD (819 966 pips)
最大连续赢利:
18 (178.42 USD)
最大连续盈利:
7 104.24 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
125.61%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.67
长期交易:
3 158 (50.72%)
短期交易:
3 068 (49.28%)
利润因子:
1.77
预期回报:
6.71 USD
平均利润:
21.58 USD
平均损失:
-30.88 USD
最大连续失误:
8 (-52.50 USD)
最大连续亏损:
-2 663.51 USD (1)
每月增长:
1.58%
年度预测:
19.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
135.09 USD
最大值:
4 323.13 USD (7.74%)
相对跌幅:
结余:
7.11% (4 323.13 USD)
净值:
84.27% (48 532.39 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3702
|NZDCAD
|1537
|AUDCAD
|987
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|29K
|NZDCAD
|5.5K
|AUDCAD
|7K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-48K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|7.6K
最好交易: +3 839.94 USD
最差交易: -2 664 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +178.42 USD
最大连续亏损: -52.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
高性能震荡市场专用网格EA
通过我们先进的网格专家顾问，释放卓越的盈利能力。此EA专为大型震荡市场条件精心设计，能够在高达300点的波动区间内茁壮成长，在保持强大风险管理的同时，实现理想的利润。
主要特性：
-
优化的大范围震荡适应性
专门针对大范围震荡市场进行优化，即使在显著的价格波动中，也能确保持续盈利。
-
先进的风险管理系统
融合了复杂的风险控制，平均开仓点位，增强交易稳定性并最小化风险暴露。
-
动态网格扩展
无缝调整网格范围以适应扩大的震荡，提升EA在市场波动中的抗风险能力。
-
多货币对支持
在主要货币对上证明了盈利能力，包括AUDCAD、GBPUSD、NZDCAD和EURGBP。
-
自动化交易效率
全自动操作让您无需持续监控即可最大化交易机会。
为何选择我们的网格EA？
-
持续盈利能力
通过利用明确的市场区间并减少回撤，实现稳定的回报。
-
增强的风险韧性
先进的平均和风险缓解策略在波动期间保护您的投资。
-
用户友好型设置
简单的安装和配置，使其对新手和经验丰富的交易者都易于使用。
-
经过验证的性能
在多个主要货币对上进行了回测和实盘交易，取得了令人印象深刻的结果。
优势：
-
最大化利润潜力
在最佳波动区间内利用网格交易的力量，实现卓越的利润率。
-
提高市场适应性
灵活的网格设置允许EA适应不同的市场条件，确保持续的表现。
-
全面的支持
专门的客户支持团队协助您进行设置、优化及解答任何疑问。
支持的货币对：
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
