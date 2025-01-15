信号部分
RangeMaster Grid

Chenyang Liu
可靠性
71
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 117%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 226
盈利交易:
4 462 (71.66%)
亏损交易:
1 764 (28.33%)
最好交易:
3 839.94 USD
最差交易:
-2 663.51 USD
毛利:
96 269.59 USD (786 058 pips)
毛利亏损:
-54 469.44 USD (819 966 pips)
最大连续赢利:
18 (178.42 USD)
最大连续盈利:
7 104.24 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
125.61%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.67
长期交易:
3 158 (50.72%)
短期交易:
3 068 (49.28%)
利润因子:
1.77
预期回报:
6.71 USD
平均利润:
21.58 USD
平均损失:
-30.88 USD
最大连续失误:
8 (-52.50 USD)
最大连续亏损:
-2 663.51 USD (1)
每月增长:
1.58%
年度预测:
19.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
135.09 USD
最大值:
4 323.13 USD (7.74%)
相对跌幅:
结余:
7.11% (4 323.13 USD)
净值:
84.27% (48 532.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 3702
NZDCAD 1537
AUDCAD 987
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 29K
NZDCAD 5.5K
AUDCAD 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -48K
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 7.6K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 839.94 USD
最差交易: -2 664 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +178.42 USD
最大连续亏损: -52.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

高性能震荡市场专用网格EA

通过我们先进的网格专家顾问，释放卓越的盈利能力。此EA专为大型震荡市场条件精心设计，能够在高达300点的波动区间内茁壮成长，在保持强大风险管理的同时，实现理想的利润。

主要特性：

  • 优化的大范围震荡适应性
    专门针对大范围震荡市场进行优化，即使在显著的价格波动中，也能确保持续盈利。

  • 先进的风险管理系统
    融合了复杂的风险控制，平均开仓点位，增强交易稳定性并最小化风险暴露。

  • 动态网格扩展
    无缝调整网格范围以适应扩大的震荡，提升EA在市场波动中的抗风险能力。

  • 多货币对支持
    在主要货币对上证明了盈利能力，包括AUDCAD、GBPUSD、NZDCAD和EURGBP。

  • 自动化交易效率
    全自动操作让您无需持续监控即可最大化交易机会。

为何选择我们的网格EA？

  • 持续盈利能力
    通过利用明确的市场区间并减少回撤，实现稳定的回报。

  • 增强的风险韧性
    先进的平均和风险缓解策略在波动期间保护您的投资。

  • 用户友好型设置
    简单的安装和配置，使其对新手和经验丰富的交易者都易于使用。

  • 经过验证的性能
    在多个主要货币对上进行了回测和实盘交易，取得了令人印象深刻的结果。

优势：

  • 最大化利润潜力
    在最佳波动区间内利用网格交易的力量，实现卓越的利润率。

  • 提高市场适应性
    灵活的网格设置允许EA适应不同的市场条件，确保持续的表现。

  • 全面的支持
    专门的客户支持团队协助您进行设置、优化及解答任何疑问。

支持的货币对：

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP


2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 16:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.03.07 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RangeMaster Grid
每月30 USD
117%
0
0
USD
41K
USD
71
100%
6 226
71%
100%
1.76
6.71
USD
84%
1:500
