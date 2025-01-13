SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Optimus
Senja Karesa Putri

Optimus

Senja Karesa Putri
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 26%
SalmaMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
237 (69.91%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (30.09%)
En iyi işlem:
5 640.41 USD
En kötü işlem:
-1 321.12 USD
Brüt kâr:
40 469.42 USD (66 965 pips)
Brüt zarar:
-26 245.11 USD (70 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 306.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 981.93 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
83.32%
Maks. mevduat yükü:
25.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
161 (47.49%)
Satış işlemleri:
178 (52.51%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
41.96 USD
Ortalama kâr:
170.76 USD
Ortalama zarar:
-257.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5 617.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 617.03 USD (6)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 617.03 USD (7.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.45% (5 617.03 USD)
Varlığa göre:
12.89% (7 803.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 339
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 640.41 USD
En kötü işlem: -1 321 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 306.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 617.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
0.63 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.08 11:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.07.30 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 18:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.23 11:17
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Optimus
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
62K
USD
72
100%
339
69%
83%
1.54
41.96
USD
13%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.