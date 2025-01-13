- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
278 (68.47%)
Verlusttrades:
128 (31.53%)
Bester Trade:
5 640.41 USD
Schlechtester Trade:
-1 321.12 USD
Bruttoprofit:
47 615.63 USD (78 320 pips)
Bruttoverlust:
-30 885.69 USD (85 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 306.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 981.93 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
85.32%
Max deposit load:
25.29%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.98
Long-Positionen:
195 (48.03%)
Short-Positionen:
211 (51.97%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
41.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
171.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-241.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5 617.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 617.03 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
12.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 617.03 USD (7.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.45% (5 617.03 USD)
Kapital:
12.89% (7 803.42 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCAD
|406
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|-6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 640.41 USD
Schlechtester Trade: -1 321 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 306.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 617.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.63 × 8
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
31%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
86
100%
406
68%
85%
1.54
41.21
USD
USD
13%
1:200