Senja Karesa Putri

Optimus

Senja Karesa Putri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
86 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 31%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
278 (68.47%)
Verlusttrades:
128 (31.53%)
Bester Trade:
5 640.41 USD
Schlechtester Trade:
-1 321.12 USD
Bruttoprofit:
47 615.63 USD (78 320 pips)
Bruttoverlust:
-30 885.69 USD (85 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 306.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 981.93 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
85.32%
Max deposit load:
25.29%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.98
Long-Positionen:
195 (48.03%)
Short-Positionen:
211 (51.97%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
41.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
171.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-241.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5 617.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 617.03 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
12.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 617.03 USD (7.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.45% (5 617.03 USD)
Kapital:
12.89% (7 803.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 406
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD -6.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 640.41 USD
Schlechtester Trade: -1 321 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 306.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 617.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
0.63 × 8
Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.