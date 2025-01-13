- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
401
Прибыльных трейдов:
277 (69.07%)
Убыточных трейдов:
124 (30.92%)
Лучший трейд:
5 640.41 USD
Худший трейд:
-1 321.12 USD
Общая прибыль:
47 025.91 USD (78 080 pips)
Общий убыток:
-30 248.98 USD (83 031 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 306.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 981.93 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
85.32%
Макс. загрузка депозита:
25.29%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.99
Длинных трейдов:
190 (47.38%)
Коротких трейдов:
211 (52.62%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
41.84 USD
Средняя прибыль:
169.77 USD
Средний убыток:
-243.94 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-5 617.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 617.03 USD (6)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 617.03 USD (7.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.45% (5 617.03 USD)
По эквити:
12.89% (7 803.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|401
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|-5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 640.41 USD
Худший трейд: -1 321 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 306.38 USD
Макс. убыток в серии: -5 617.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.63 × 8
Нет отзывов
