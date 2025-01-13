- 자본
- 축소
트레이드:
407
이익 거래:
279 (68.55%)
손실 거래:
128 (31.45%)
최고의 거래:
5 640.41 USD
최악의 거래:
-1 321.12 USD
총 수익:
47 652.21 USD (78 558 pips)
총 손실:
-30 885.69 USD (85 125 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 306.38 USD)
연속 최대 이익:
5 981.93 USD (9)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
85.32%
최대 입금량:
25.29%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.98
롱(주식매수):
196 (48.16%)
숏(주식차입매도):
211 (51.84%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
41.20 USD
평균 이익:
170.80 USD
평균 손실:
-241.29 USD
연속 최대 손실:
6 (-5 617.03 USD)
연속 최대 손실:
-5 617.03 USD (6)
월별 성장률:
1.03%
연간 예측:
12.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 617.03 USD (7.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.45% (5 617.03 USD)
자본금별:
12.89% (7 803.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|407
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|-6.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 640.41 USD
최악의 거래: -1 321 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 306.38 USD
연속 최대 손실: -5 617.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
