Total de Trades:
406
Transacciones Rentables:
278 (68.47%)
Transacciones Irrentables:
128 (31.53%)
Mejor transacción:
5 640.41 USD
Peor transacción:
-1 321.12 USD
Beneficio Bruto:
47 615.63 USD (78 320 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 885.69 USD (85 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 306.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 981.93 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
85.32%
Carga máxima del depósito:
25.29%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.98
Transacciones Largas:
195 (48.03%)
Transacciones Cortas:
211 (51.97%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
41.21 USD
Beneficio medio:
171.28 USD
Pérdidas medias:
-241.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-5 617.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 617.03 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.06%
Pronóstico anual:
12.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 617.03 USD (7.91%)
Reducción relativa:
De balance:
8.45% (5 617.03 USD)
De fondos:
12.89% (7 803.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD
|406
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD
|-6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.63 × 8
