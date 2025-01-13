SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Optimus
Senja Karesa Putri

Optimus

Senja Karesa Putri
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 26%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
237 (69.91%)
Perte trades:
102 (30.09%)
Meilleure transaction:
5 640.41 USD
Pire transaction:
-1 321.12 USD
Bénéfice brut:
40 469.42 USD (66 965 pips)
Perte brute:
-26 245.11 USD (70 159 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (1 306.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 981.93 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
83.32%
Charge de dépôt maximale:
25.29%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.53
Longs trades:
161 (47.49%)
Courts trades:
178 (52.51%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
41.96 USD
Bénéfice moyen:
170.76 USD
Perte moyenne:
-257.31 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-5 617.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 617.03 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.91%
Prévision annuelle:
11.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 617.03 USD (7.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.45% (5 617.03 USD)
Par fonds propres:
12.89% (7 803.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 339
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 640.41 USD
Pire transaction: -1 321 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 306.38 USD
Perte consécutive maximale: -5 617.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
0.63 × 8
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.