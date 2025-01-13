- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
406
利益トレード:
278 (68.47%)
損失トレード:
128 (31.53%)
ベストトレード:
5 640.41 USD
最悪のトレード:
-1 321.12 USD
総利益:
47 615.63 USD (78 320 pips)
総損失:
-30 885.69 USD (85 125 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 306.38 USD)
最大連続利益:
5 981.93 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
85.32%
最大入金額:
25.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
195 (48.03%)
短いトレード:
211 (51.97%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
41.21 USD
平均利益:
171.28 USD
平均損失:
-241.29 USD
最大連続の負け:
6 (-5 617.03 USD)
最大連続損失:
-5 617.03 USD (6)
月間成長:
1.06%
年間予想:
12.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 617.03 USD (7.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.45% (5 617.03 USD)
エクイティによる:
12.89% (7 803.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|406
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|-6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 640.41 USD
最悪のトレード: -1 321 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 306.38 USD
最大連続損失: -5 617.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.63 × 8
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
31%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
86
100%
406
68%
85%
1.54
41.21
USD
USD
13%
1:200