Senja Karesa Putri

Optimus

Senja Karesa Putri
0 comentários
Confiabilidade
86 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 31%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
406
Negociações com lucro:
278 (68.47%)
Negociações com perda:
128 (31.53%)
Melhor negociação:
5 640.41 USD
Pior negociação:
-1 321.12 USD
Lucro bruto:
47 615.63 USD (78 320 pips)
Perda bruta:
-30 885.69 USD (85 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 306.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 981.93 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
85.32%
Depósito máximo carregado:
25.29%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
195 (48.03%)
Negociações curtas:
211 (51.97%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
41.21 USD
Lucro médio:
171.28 USD
Perda média:
-241.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5 617.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 617.03 USD (6)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 617.03 USD (7.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.45% (5 617.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.89% (7 803.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 406
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD -6.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 640.41 USD
Pior negociação: -1 321 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 306.38 USD
Máxima perda consecutiva: -5 617.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
0.63 × 8
Sem comentários
