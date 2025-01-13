- Crescimento
Negociações:
406
Negociações com lucro:
278 (68.47%)
Negociações com perda:
128 (31.53%)
Melhor negociação:
5 640.41 USD
Pior negociação:
-1 321.12 USD
Lucro bruto:
47 615.63 USD (78 320 pips)
Perda bruta:
-30 885.69 USD (85 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 306.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 981.93 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
85.32%
Depósito máximo carregado:
25.29%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
195 (48.03%)
Negociações curtas:
211 (51.97%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
41.21 USD
Lucro médio:
171.28 USD
Perda média:
-241.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5 617.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 617.03 USD (6)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 617.03 USD (7.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.45% (5 617.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.89% (7 803.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|406
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|-6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 640.41 USD
Pior negociação: -1 321 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 306.38 USD
Máxima perda consecutiva: -5 617.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.63 × 8
