- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
237 (69.91%)
Loss Trade:
102 (30.09%)
Best Trade:
5 640.41 USD
Worst Trade:
-1 321.12 USD
Profitto lordo:
40 469.42 USD (66 965 pips)
Perdita lorda:
-26 245.11 USD (70 159 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 306.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 981.93 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.32%
Massimo carico di deposito:
25.29%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
161 (47.49%)
Short Trade:
178 (52.51%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
41.96 USD
Profitto medio:
170.76 USD
Perdita media:
-257.31 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5 617.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 617.03 USD (6)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 617.03 USD (7.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.45% (5 617.03 USD)
Per equità:
12.89% (7 803.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|339
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|14K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-3.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 640.41 USD
Worst Trade: -1 321 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 306.38 USD
Massima perdita consecutiva: -5 617.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
|0.63 × 8
Non ci sono recensioni
