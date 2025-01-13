- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
401
盈利交易:
277 (69.07%)
亏损交易:
124 (30.92%)
最好交易:
5 640.41 USD
最差交易:
-1 321.12 USD
毛利:
47 025.91 USD (78 080 pips)
毛利亏损:
-30 248.98 USD (83 031 pips)
最大连续赢利:
20 (1 306.38 USD)
最大连续盈利:
5 981.93 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
85.32%
最大入金加载:
25.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.99
长期交易:
190 (47.38%)
短期交易:
211 (52.62%)
利润因子:
1.55
预期回报:
41.84 USD
平均利润:
169.77 USD
平均损失:
-243.94 USD
最大连续失误:
6 (-5 617.03 USD)
最大连续亏损:
-5 617.03 USD (6)
每月增长:
0.91%
年度预测:
11.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 617.03 USD (7.91%)
相对跌幅:
结余:
8.45% (5 617.03 USD)
净值:
12.89% (7 803.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|401
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 640.41 USD
最差交易: -1 321 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 306.38 USD
最大连续亏损: -5 617.03 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
85
100%
401
69%
85%
1.55
41.84
USD
USD
13%
1:200