Sinyaller / MetaTrader 4 / Nerazvolution
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0 inceleme
96 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -38%
Alpari-ECN1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
148 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (28.16%)
En iyi işlem:
2 398.55 USD
En kötü işlem:
-13 779.45 USD
Brüt kâr:
13 880.29 USD (46 037 pips)
Brüt zarar:
-15 084.84 USD (24 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (5 768.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 985.06 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
87.68%
Maks. mevduat yükü:
190.66%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
117 (56.80%)
Satış işlemleri:
89 (43.20%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-5.85 USD
Ortalama kâr:
93.79 USD
Ortalama zarar:
-260.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-126.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 779.45 USD (1)
Aylık büyüme:
13.34%
Yıllık tahmin:
159.54%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 948.61 USD
Maksimum:
13 780.85 USD (106.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.27% (13 780.85 USD)
Varlığa göre:
99.29% (3 339.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 188
profit 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 743
profit -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 21K
profit 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 398.55 USD
En kötü işlem: -13 779 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 768.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 23:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nerazvolution
Ayda 30 USD
-38%
0
0
USD
1.1K
USD
96
91%
206
71%
88%
0.92
-5.85
USD
99%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.