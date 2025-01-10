- Büyüme
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
148 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (28.16%)
En iyi işlem:
2 398.55 USD
En kötü işlem:
-13 779.45 USD
Brüt kâr:
13 880.29 USD (46 037 pips)
Brüt zarar:
-15 084.84 USD (24 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (5 768.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 985.06 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
87.68%
Maks. mevduat yükü:
190.66%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
117 (56.80%)
Satış işlemleri:
89 (43.20%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-5.85 USD
Ortalama kâr:
93.79 USD
Ortalama zarar:
-260.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-126.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 779.45 USD (1)
Aylık büyüme:
13.34%
Yıllık tahmin:
159.54%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 948.61 USD
Maksimum:
13 780.85 USD (106.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.27% (13 780.85 USD)
Varlığa göre:
99.29% (3 339.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|profit
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|743
|profit
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
İnceleme yok
