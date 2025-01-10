SeñalesSecciones
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0 comentarios
108 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -22%
Alpari-ECN1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
121 (74.69%)
Transacciones Irrentables:
41 (25.31%)
Mejor transacción:
2 398.55 USD
Peor transacción:
-13 779.45 USD
Beneficio Bruto:
13 942.96 USD (33 907 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (5 768.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 985.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
90.69%
Carga máxima del depósito:
190.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
93 (57.41%)
Transacciones Cortas:
69 (42.59%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-5.69 USD
Beneficio medio:
115.23 USD
Pérdidas medias:
-362.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-27.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 779.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.13%
Pronóstico anual:
48.23%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 947.21 USD
Máxima:
13 779.45 USD (106.65%)
Reducción relativa:
De balance:
97.27% (13 780.85 USD)
De fondos:
99.29% (3 339.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 141
profit 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 566
profit -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 21K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 398.55 USD
Peor transacción: -13 779 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5 768.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-ECN1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
otros 460...
No hay comentarios
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 94 days. This comprises 13.26% of days out of the 709 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nerazvolution
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
1.4K
USD
108
87%
162
74%
91%
0.93
-5.69
USD
99%
1:500
