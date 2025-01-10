- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
121 (74.69%)
Transacciones Irrentables:
41 (25.31%)
Mejor transacción:
2 398.55 USD
Peor transacción:
-13 779.45 USD
Beneficio Bruto:
13 942.96 USD (33 907 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (5 768.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 985.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
90.69%
Carga máxima del depósito:
190.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
93 (57.41%)
Transacciones Cortas:
69 (42.59%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-5.69 USD
Beneficio medio:
115.23 USD
Pérdidas medias:
-362.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-27.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 779.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.13%
Pronóstico anual:
48.23%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 947.21 USD
Máxima:
13 779.45 USD (106.65%)
Reducción relativa:
De balance:
97.27% (13 780.85 USD)
De fondos:
99.29% (3 339.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|profit
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|566
|profit
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 398.55 USD
Peor transacción: -13 779 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5 768.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-ECN1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
otros 460...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
108
87%
162
74%
91%
0.93
-5.69
USD
USD
99%
1:500