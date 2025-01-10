- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
121 (74.69%)
Negociações com perda:
41 (25.31%)
Melhor negociação:
2 398.55 USD
Pior negociação:
-13 779.45 USD
Lucro bruto:
13 942.96 USD (33 907 pips)
Perda bruta:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (5 768.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 985.06 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
90.69%
Depósito máximo carregado:
190.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
93 (57.41%)
Negociações curtas:
69 (42.59%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-5.69 USD
Lucro médio:
115.23 USD
Perda média:
-362.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 779.45 USD (1)
Crescimento mensal:
4.13%
Previsão anual:
48.23%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 947.21 USD
Máximo:
13 779.45 USD (106.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.27% (13 780.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
99.29% (3 339.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|profit
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|566
|profit
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 398.55 USD
Pior negociação: -13 779 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5 768.14 USD
Máxima perda consecutiva: -27.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
