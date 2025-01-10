SinaisSeções
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
108 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -22%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
121 (74.69%)
Negociações com perda:
41 (25.31%)
Melhor negociação:
2 398.55 USD
Pior negociação:
-13 779.45 USD
Lucro bruto:
13 942.96 USD (33 907 pips)
Perda bruta:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (5 768.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 985.06 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
90.69%
Depósito máximo carregado:
190.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
93 (57.41%)
Negociações curtas:
69 (42.59%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-5.69 USD
Lucro médio:
115.23 USD
Perda média:
-362.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 779.45 USD (1)
Crescimento mensal:
4.13%
Previsão anual:
48.23%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 947.21 USD
Máximo:
13 779.45 USD (106.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.27% (13 780.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
99.29% (3 339.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 141
profit 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 566
profit -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 21K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
460 mais ...
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 94 days. This comprises 13.26% of days out of the 709 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Nerazvolution
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
1.4K
USD
108
87%
162
74%
91%
0.93
-5.69
USD
99%
1:500
