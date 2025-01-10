シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Nerazvolution
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
レビュー0件
108週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -22%
Alpari-ECN1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
121 (74.69%)
損失トレード:
41 (25.31%)
ベストトレード:
2 398.55 USD
最悪のトレード:
-13 779.45 USD
総利益:
13 942.96 USD (33 907 pips)
総損失:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
最大連続の勝ち:
12 (5 768.14 USD)
最大連続利益:
6 985.06 USD (4)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
90.69%
最大入金額:
190.66%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
93 (57.41%)
短いトレード:
69 (42.59%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-5.69 USD
平均利益:
115.23 USD
平均損失:
-362.55 USD
最大連続の負け:
3 (-27.04 USD)
最大連続損失:
-13 779.45 USD (1)
月間成長:
4.13%
年間予想:
48.23%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 947.21 USD
最大の:
13 779.45 USD (106.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.27% (13 780.85 USD)
エクイティによる:
99.29% (3 339.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 141
profit 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 566
profit -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 21K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 398.55 USD
最悪のトレード: -13 779 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5 768.14 USD
最大連続損失: -27.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-ECN1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
460 より多く...
レビューなし
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 94 days. This comprises 13.26% of days out of the 709 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
