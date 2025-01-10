- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
121 (74.69%)
損失トレード:
41 (25.31%)
ベストトレード:
2 398.55 USD
最悪のトレード:
-13 779.45 USD
総利益:
13 942.96 USD (33 907 pips)
総損失:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
最大連続の勝ち:
12 (5 768.14 USD)
最大連続利益:
6 985.06 USD (4)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
90.69%
最大入金額:
190.66%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
93 (57.41%)
短いトレード:
69 (42.59%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-5.69 USD
平均利益:
115.23 USD
平均損失:
-362.55 USD
最大連続の負け:
3 (-27.04 USD)
最大連続損失:
-13 779.45 USD (1)
月間成長:
4.13%
年間予想:
48.23%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 947.21 USD
最大の:
13 779.45 USD (106.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.27% (13 780.85 USD)
エクイティによる:
99.29% (3 339.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|profit
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|566
|profit
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 398.55 USD
最悪のトレード: -13 779 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5 768.14 USD
最大連続損失: -27.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-ECN1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
レビューなし
