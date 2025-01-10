SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Nerazvolution
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0 avis
96 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -38%
Alpari-ECN1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
148 (71.84%)
Perte trades:
58 (28.16%)
Meilleure transaction:
2 398.55 USD
Pire transaction:
-13 779.45 USD
Bénéfice brut:
13 880.29 USD (46 037 pips)
Perte brute:
-15 084.84 USD (24 773 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (5 768.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 985.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
87.68%
Charge de dépôt maximale:
190.66%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
117 (56.80%)
Courts trades:
89 (43.20%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-5.85 USD
Bénéfice moyen:
93.79 USD
Perte moyenne:
-260.08 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-126.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 779.45 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.15%
Prévision annuelle:
159.54%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 948.61 USD
Maximal:
13 780.85 USD (106.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.27% (13 780.85 USD)
Par fonds propres:
99.29% (3 339.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 188
profit 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 743
profit -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 21K
profit 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 398.55 USD
Pire transaction: -13 779 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5 768.14 USD
Perte consécutive maximale: -126.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-ECN1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
460 plus...
Aucun avis
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 23:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
