Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0 recensioni
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -38%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
148 (71.84%)
Loss Trade:
58 (28.16%)
Best Trade:
2 398.55 USD
Worst Trade:
-13 779.45 USD
Profitto lordo:
13 880.29 USD (46 037 pips)
Perdita lorda:
-15 084.84 USD (24 773 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (5 768.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 985.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
87.68%
Massimo carico di deposito:
190.66%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
117 (56.80%)
Short Trade:
89 (43.20%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-5.85 USD
Profitto medio:
93.79 USD
Perdita media:
-260.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-126.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 779.45 USD (1)
Crescita mensile:
13.15%
Previsione annuale:
159.54%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 948.61 USD
Massimale:
13 780.85 USD (106.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.27% (13 780.85 USD)
Per equità:
99.29% (3 339.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 188
profit 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 743
profit -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 21K
profit 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 398.55 USD
Worst Trade: -13 779 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 768.14 USD
Massima perdita consecutiva: -126.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
460 più
Non ci sono recensioni
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 23:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.