- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
148 (71.84%)
Loss Trade:
58 (28.16%)
Best Trade:
2 398.55 USD
Worst Trade:
-13 779.45 USD
Profitto lordo:
13 880.29 USD (46 037 pips)
Perdita lorda:
-15 084.84 USD (24 773 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (5 768.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 985.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
87.68%
Massimo carico di deposito:
190.66%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
117 (56.80%)
Short Trade:
89 (43.20%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-5.85 USD
Profitto medio:
93.79 USD
Perdita media:
-260.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-126.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 779.45 USD (1)
Crescita mensile:
13.15%
Previsione annuale:
159.54%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 948.61 USD
Massimale:
13 780.85 USD (106.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.27% (13 780.85 USD)
Per equità:
99.29% (3 339.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|profit
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|743
|profit
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 398.55 USD
Worst Trade: -13 779 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 768.14 USD
Massima perdita consecutiva: -126.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
460 più
