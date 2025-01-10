SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Nerazvolution
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0 Bewertungen
108 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -22%
Alpari-ECN1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
121 (74.69%)
Verlusttrades:
41 (25.31%)
Bester Trade:
2 398.55 USD
Schlechtester Trade:
-13 779.45 USD
Bruttoprofit:
13 942.96 USD (33 907 pips)
Bruttoverlust:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (5 768.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 985.06 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
90.69%
Max deposit load:
190.66%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
93 (57.41%)
Short-Positionen:
69 (42.59%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
115.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-362.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-27.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 779.45 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.13%
Jahresprognose:
48.23%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 947.21 USD
Maximaler:
13 779.45 USD (106.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.27% (13 780.85 USD)
Kapital:
99.29% (3 339.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 141
profit 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 566
profit -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 21K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 398.55 USD
Schlechtester Trade: -13 779 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 768.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-ECN1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
noch 460 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 94 days. This comprises 13.26% of days out of the 709 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nerazvolution
30 USD pro Monat
-22%
0
0
USD
1.4K
USD
108
87%
162
74%
91%
0.93
-5.69
USD
99%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.