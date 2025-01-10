СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nerazvolution
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0 отзывов
108 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -22%
Alpari-ECN1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
121 (74.69%)
Убыточных трейдов:
41 (25.31%)
Лучший трейд:
2 398.55 USD
Худший трейд:
-13 779.45 USD
Общая прибыль:
13 942.96 USD (33 907 pips)
Общий убыток:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5 768.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 985.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
90.69%
Макс. загрузка депозита:
190.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
93 (57.41%)
Коротких трейдов:
69 (42.59%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-5.69 USD
Средняя прибыль:
115.23 USD
Средний убыток:
-362.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 779.45 USD (1)
Прирост в месяц:
3.98%
Годовой прогноз:
48.23%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 947.21 USD
Максимальная:
13 779.45 USD (106.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.27% (13 780.85 USD)
По эквити:
99.29% (3 339.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 141
profit 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 566
profit -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 21K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 398.55 USD
Худший трейд: -13 779 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5 768.14 USD
Макс. убыток в серии: -27.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
еще 460...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 94 days. This comprises 13.26% of days out of the 709 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nerazvolution
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
1.4K
USD
108
87%
162
74%
91%
0.93
-5.69
USD
99%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.