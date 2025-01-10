- Прирост
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
121 (74.69%)
Убыточных трейдов:
41 (25.31%)
Лучший трейд:
2 398.55 USD
Худший трейд:
-13 779.45 USD
Общая прибыль:
13 942.96 USD (33 907 pips)
Общий убыток:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5 768.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 985.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
90.69%
Макс. загрузка депозита:
190.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
93 (57.41%)
Коротких трейдов:
69 (42.59%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-5.69 USD
Средняя прибыль:
115.23 USD
Средний убыток:
-362.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 779.45 USD (1)
Прирост в месяц:
3.98%
Годовой прогноз:
48.23%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 947.21 USD
Максимальная:
13 779.45 USD (106.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.27% (13 780.85 USD)
По эквити:
99.29% (3 339.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|profit
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|566
|profit
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 398.55 USD
Худший трейд: -13 779 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5 768.14 USD
Макс. убыток в серии: -27.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
