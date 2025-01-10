- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
162
盈利交易:
121 (74.69%)
亏损交易:
41 (25.31%)
最好交易:
2 398.55 USD
最差交易:
-13 779.45 USD
毛利:
13 942.96 USD (33 907 pips)
毛利亏损:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
最大连续赢利:
12 (5 768.14 USD)
最大连续盈利:
6 985.06 USD (4)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
90.69%
最大入金加载:
190.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.07
长期交易:
93 (57.41%)
短期交易:
69 (42.59%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-5.69 USD
平均利润:
115.23 USD
平均损失:
-362.55 USD
最大连续失误:
3 (-27.04 USD)
最大连续亏损:
-13 779.45 USD (1)
每月增长:
3.98%
年度预测:
48.23%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 947.21 USD
最大值:
13 779.45 USD (106.65%)
相对跌幅:
结余:
97.27% (13 780.85 USD)
净值:
99.29% (3 339.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|profit
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|566
|profit
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 398.55 USD
最差交易: -13 779 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5 768.14 USD
最大连续亏损: -27.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-22%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
108
87%
162
74%
91%
0.93
-5.69
USD
USD
99%
1:500