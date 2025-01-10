信号部分
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0条评论
108
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -22%
Alpari-ECN1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
162
盈利交易:
121 (74.69%)
亏损交易:
41 (25.31%)
最好交易:
2 398.55 USD
最差交易:
-13 779.45 USD
毛利:
13 942.96 USD (33 907 pips)
毛利亏损:
-14 864.39 USD (12 771 pips)
最大连续赢利:
12 (5 768.14 USD)
最大连续盈利:
6 985.06 USD (4)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
90.69%
最大入金加载:
190.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.07
长期交易:
93 (57.41%)
短期交易:
69 (42.59%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-5.69 USD
平均利润:
115.23 USD
平均损失:
-362.55 USD
最大连续失误:
3 (-27.04 USD)
最大连续亏损:
-13 779.45 USD (1)
每月增长:
3.98%
年度预测:
48.23%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 947.21 USD
最大值:
13 779.45 USD (106.65%)
相对跌幅:
结余:
97.27% (13 780.85 USD)
净值:
99.29% (3 339.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 141
profit 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 566
profit -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 21K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 398.55 USD
最差交易: -13 779 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5 768.14 USD
最大连续亏损: -27.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
没有评论
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 94 days. This comprises 13.26% of days out of the 709 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nerazvolution
每月30 USD
-22%
0
0
USD
1.4K
USD
108
87%
162
74%
91%
0.93
-5.69
USD
99%
1:500
