시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Nerazvolution
Evgenii D'iakonov

Nerazvolution

Evgenii D'iakonov
0 리뷰
110
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -20%
Alpari-ECN1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
125 (73.09%)
손실 거래:
46 (26.90%)
최고의 거래:
2 398.55 USD
최악의 거래:
-13 779.45 USD
총 수익:
14 056.27 USD (35 145 pips)
총 손실:
-14 931.68 USD (16 799 pips)
연속 최대 이익:
12 (5 768.14 USD)
연속 최대 이익:
6 985.06 USD (4)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
90.69%
최대 입금량:
190.66%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
93 (54.39%)
숏(주식차입매도):
78 (45.61%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-5.12 USD
평균 이익:
112.45 USD
평균 손실:
-324.60 USD
연속 최대 손실:
4 (-66.40 USD)
연속 최대 손실:
-13 779.45 USD (1)
월별 성장률:
5.84%
연간 예측:
70.84%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 947.21 USD
최대한의:
13 779.45 USD (106.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
97.27% (13 780.85 USD)
자본금별:
99.29% (3 339.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 150
profit 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 612
profit -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 18K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 398.55 USD
최악의 거래: -13 779 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +5 768.14 USD
연속 최대 손실: -66.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
460 더...
리뷰 없음
2025.11.08 12:48
Trading operations on the account were performed for only 94 days. This comprises 13.26% of days out of the 709 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.07.18 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 12:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
