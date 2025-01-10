- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
125 (73.09%)
손실 거래:
46 (26.90%)
최고의 거래:
2 398.55 USD
최악의 거래:
-13 779.45 USD
총 수익:
14 056.27 USD (35 145 pips)
총 손실:
-14 931.68 USD (16 799 pips)
연속 최대 이익:
12 (5 768.14 USD)
연속 최대 이익:
6 985.06 USD (4)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
90.69%
최대 입금량:
190.66%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
93 (54.39%)
숏(주식차입매도):
78 (45.61%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-5.12 USD
평균 이익:
112.45 USD
평균 손실:
-324.60 USD
연속 최대 손실:
4 (-66.40 USD)
연속 최대 손실:
-13 779.45 USD (1)
월별 성장률:
5.84%
연간 예측:
70.84%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 947.21 USD
최대한의:
13 779.45 USD (106.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
97.27% (13 780.85 USD)
자본금별:
99.29% (3 339.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|150
|profit
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|612
|profit
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|18K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 398.55 USD
최악의 거래: -13 779 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +5 768.14 USD
연속 최대 손실: -66.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-20%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
110
87%
171
73%
91%
0.94
-5.12
USD
USD
99%
1:500