SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GerFX CryptoManiac
Exler Consulting GmbH

GerFX CryptoManiac

Exler Consulting GmbH
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
900
Kârla kapanan işlemler:
167 (18.55%)
Zararla kapanan işlemler:
733 (81.44%)
En iyi işlem:
50.71 EUR
En kötü işlem:
-23.94 EUR
Brüt kâr:
4 316.33 EUR (49 258 009 pips)
Brüt zarar:
-4 782.08 EUR (51 978 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (262.19 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
262.19 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
75.58%
Maks. mevduat yükü:
125.79%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
479 (53.22%)
Satış işlemleri:
421 (46.78%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.52 EUR
Ortalama kâr:
25.85 EUR
Ortalama zarar:
-6.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-240.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-271.71 EUR (24)
Aylık büyüme:
-31.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
705.28 EUR
Maksimum:
1 372.75 EUR (86.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.72% (1 372.75 EUR)
Varlığa göre:
5.96% (28.05 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 900
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -531
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2.7M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.71 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +262.19 EUR
Maksimum ardışık zarar: -240.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 22:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 22:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 21:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GerFX CryptoManiac
Ayda 50 USD
-51%
0
0
USD
450
EUR
38
100%
900
18%
76%
0.90
-0.52
EUR
87%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.