Exler Consulting GmbH

GerFX CryptoManiac

Exler Consulting GmbH
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
900
Profit Trade:
167 (18.55%)
Loss Trade:
733 (81.44%)
Best Trade:
50.71 EUR
Worst Trade:
-23.94 EUR
Profitto lordo:
4 316.33 EUR (49 258 009 pips)
Perdita lorda:
-4 782.08 EUR (51 978 322 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (262.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
262.19 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
75.58%
Massimo carico di deposito:
125.79%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
479 (53.22%)
Short Trade:
421 (46.78%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.52 EUR
Profitto medio:
25.85 EUR
Perdita media:
-6.52 EUR
Massime perdite consecutive:
41 (-240.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-271.71 EUR (24)
Crescita mensile:
-32.27%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
705.28 EUR
Massimale:
1 372.75 EUR (86.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.72% (1 372.75 EUR)
Per equità:
5.96% (28.05 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 900
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -531
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.7M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.71 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +262.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -240.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.