- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
900
Profit Trade:
167 (18.55%)
Loss Trade:
733 (81.44%)
Best Trade:
50.71 EUR
Worst Trade:
-23.94 EUR
Profitto lordo:
4 316.33 EUR (49 258 009 pips)
Perdita lorda:
-4 782.08 EUR (51 978 322 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (262.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
262.19 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
75.58%
Massimo carico di deposito:
125.79%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
479 (53.22%)
Short Trade:
421 (46.78%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.52 EUR
Profitto medio:
25.85 EUR
Perdita media:
-6.52 EUR
Massime perdite consecutive:
41 (-240.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-271.71 EUR (24)
Crescita mensile:
-32.27%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
705.28 EUR
Massimale:
1 372.75 EUR (86.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.72% (1 372.75 EUR)
Per equità:
5.96% (28.05 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|900
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-531
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-2.7M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.71 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +262.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -240.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-51%
0
0
USD
USD
450
EUR
EUR
38
100%
900
18%
76%
0.90
-0.52
EUR
EUR
87%
1:500