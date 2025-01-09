SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GerFX CryptoManiac
Exler Consulting GmbH

GerFX CryptoManiac

Exler Consulting GmbH
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
897
Bénéfice trades:
167 (18.61%)
Perte trades:
730 (81.38%)
Meilleure transaction:
50.71 EUR
Pire transaction:
-23.94 EUR
Bénéfice brut:
4 316.33 EUR (49 258 009 pips)
Perte brute:
-4 761.68 EUR (51 739 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (262.19 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
262.19 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
75.58%
Charge de dépôt maximale:
125.79%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
477 (53.18%)
Courts trades:
420 (46.82%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.50 EUR
Bénéfice moyen:
25.85 EUR
Perte moyenne:
-6.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
41 (-240.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-271.71 EUR (24)
Croissance mensuelle:
-31.92%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
705.28 EUR
Maximal:
1 372.75 EUR (86.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.72% (1 372.75 EUR)
Par fonds propres:
5.96% (28.05 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 897
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -508
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2.5M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.71 EUR
Pire transaction: -24 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +262.19 EUR
Perte consécutive maximale: -240.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 22:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 22:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 21:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
