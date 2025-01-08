- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 784
Kârla kapanan işlemler:
7 499 (76.64%)
Zararla kapanan işlemler:
2 285 (23.35%)
En iyi işlem:
1 522.16 USD
En kötü işlem:
-719.40 USD
Brüt kâr:
72 596.26 USD (2 799 716 pips)
Brüt zarar:
-55 131.83 USD (1 634 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (477.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 522.16 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
81.49%
Maks. mevduat yükü:
59.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
215
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
5 083 (51.95%)
Satış işlemleri:
4 701 (48.05%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
9.68 USD
Ortalama zarar:
-24.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 427.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 005.51 USD (11)
Aylık büyüme:
12.59%
Yıllık tahmin:
152.80%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 910.63 USD (25.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.92% (5 910.63 USD)
Varlığa göre:
36.01% (6 543.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|4477
|GBPJPYb
|2101
|GBPUSDb
|1641
|EURUSDb
|1030
|USDCHFb
|211
|USDJPYb
|124
|AUDUSDb
|114
|EURNZDb
|47
|EURCADb
|20
|GBPNZDb
|13
|BTCUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|6.5K
|GBPJPYb
|3.9K
|GBPUSDb
|4.7K
|EURUSDb
|1.5K
|USDCHFb
|387
|USDJPYb
|156
|AUDUSDb
|52
|EURNZDb
|271
|EURCADb
|15
|GBPNZDb
|39
|BTCUSD
|13
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|-226K
|GBPJPYb
|38K
|GBPUSDb
|33K
|EURUSDb
|6.4K
|USDCHFb
|2.8K
|USDJPYb
|-2.3K
|AUDUSDb
|1.1K
|EURNZDb
|3.4K
|EURCADb
|462
|GBPNZDb
|1.4K
|BTCUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 522.16 USD
En kötü işlem: -719 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +477.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 427.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
192%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
39
80%
9 784
76%
81%
1.31
1.78
USD
USD
36%
1:500