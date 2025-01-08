SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 192%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 784
Kârla kapanan işlemler:
7 499 (76.64%)
Zararla kapanan işlemler:
2 285 (23.35%)
En iyi işlem:
1 522.16 USD
En kötü işlem:
-719.40 USD
Brüt kâr:
72 596.26 USD (2 799 716 pips)
Brüt zarar:
-55 131.83 USD (1 634 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (477.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 522.16 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
81.49%
Maks. mevduat yükü:
59.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
215
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
5 083 (51.95%)
Satış işlemleri:
4 701 (48.05%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
9.68 USD
Ortalama zarar:
-24.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 427.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 005.51 USD (11)
Aylık büyüme:
12.59%
Yıllık tahmin:
152.80%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 910.63 USD (25.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.92% (5 910.63 USD)
Varlığa göre:
36.01% (6 543.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 4477
GBPJPYb 2101
GBPUSDb 1641
EURUSDb 1030
USDCHFb 211
USDJPYb 124
AUDUSDb 114
EURNZDb 47
EURCADb 20
GBPNZDb 13
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 6.5K
GBPJPYb 3.9K
GBPUSDb 4.7K
EURUSDb 1.5K
USDCHFb 387
USDJPYb 156
AUDUSDb 52
EURNZDb 271
EURCADb 15
GBPNZDb 39
BTCUSD 13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb -226K
GBPJPYb 38K
GBPUSDb 33K
EURUSDb 6.4K
USDCHFb 2.8K
USDJPYb -2.3K
AUDUSDb 1.1K
EURNZDb 3.4K
EURCADb 462
GBPNZDb 1.4K
BTCUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 522.16 USD
En kötü işlem: -719 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +477.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 427.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.18 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alomda HF Final
Ayda 200 USD
192%
0
0
USD
10K
USD
39
80%
9 784
76%
81%
1.31
1.78
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.