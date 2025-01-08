СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2025 290%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 248
Прибыльных трейдов:
9 392 (76.68%)
Убыточных трейдов:
2 856 (23.32%)
Лучший трейд:
1 522.16 USD
Худший трейд:
-952.93 USD
Общая прибыль:
101 248.76 USD (23 759 534 pips)
Общий убыток:
-76 391.56 USD (9 766 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
80 (477.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 522.16 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.50%
Макс. загрузка депозита:
59.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
136
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
6 591 (53.81%)
Коротких трейдов:
5 657 (46.19%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
10.78 USD
Средний убыток:
-26.75 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 427.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 419.85 USD (18)
Прирост в месяц:
3.95%
Годовой прогноз:
47.98%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 910.63 USD (25.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.92% (5 910.63 USD)
По эквити:
47.94% (9 096.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 5656
GBPJPYb 2399
GBPUSDb 1953
EURUSDb 1123
USDCHFb 340
USDJPYb 235
AUDUSDb 174
EURNZDb 132
EURCADb 130
#BTCUSDr 80
GBPNZDb 15
BTCUSD 6
GER40 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 10K
GBPJPYb 5.5K
GBPUSDb 6.1K
EURUSDb 1.9K
USDCHFb 675
USDJPYb -930
AUDUSDb 249
EURNZDb 550
EURCADb 185
#BTCUSDr 335
GBPNZDb 46
BTCUSD 13
GER40 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb -208K
GBPJPYb 41K
GBPUSDb 41K
EURUSDb 9.5K
USDCHFb 3K
USDJPYb -10K
AUDUSDb 2.6K
EURNZDb 5.3K
EURCADb 3.7K
#BTCUSDr 13M
GBPNZDb 1.6K
BTCUSD 1.3M
GER40 5.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 522.16 USD
Худший трейд: -953 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +477.42 USD
Макс. убыток в серии: -1 427.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alomda HF Final
200 USD в месяц
290%
0
0
USD
11K
USD
51
81%
12 248
76%
82%
1.32
2.03
USD
48%
1:500
