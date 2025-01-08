- Прирост
Всего трейдов:
12 248
Прибыльных трейдов:
9 392 (76.68%)
Убыточных трейдов:
2 856 (23.32%)
Лучший трейд:
1 522.16 USD
Худший трейд:
-952.93 USD
Общая прибыль:
101 248.76 USD (23 759 534 pips)
Общий убыток:
-76 391.56 USD (9 766 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
80 (477.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 522.16 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.50%
Макс. загрузка депозита:
59.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
136
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
6 591 (53.81%)
Коротких трейдов:
5 657 (46.19%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
10.78 USD
Средний убыток:
-26.75 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 427.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 419.85 USD (18)
Прирост в месяц:
3.95%
Годовой прогноз:
47.98%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 910.63 USD (25.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.92% (5 910.63 USD)
По эквити:
47.94% (9 096.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|5656
|GBPJPYb
|2399
|GBPUSDb
|1953
|EURUSDb
|1123
|USDCHFb
|340
|USDJPYb
|235
|AUDUSDb
|174
|EURNZDb
|132
|EURCADb
|130
|#BTCUSDr
|80
|GBPNZDb
|15
|BTCUSD
|6
|GER40
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|10K
|GBPJPYb
|5.5K
|GBPUSDb
|6.1K
|EURUSDb
|1.9K
|USDCHFb
|675
|USDJPYb
|-930
|AUDUSDb
|249
|EURNZDb
|550
|EURCADb
|185
|#BTCUSDr
|335
|GBPNZDb
|46
|BTCUSD
|13
|GER40
|18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-208K
|GBPJPYb
|41K
|GBPUSDb
|41K
|EURUSDb
|9.5K
|USDCHFb
|3K
|USDJPYb
|-10K
|AUDUSDb
|2.6K
|EURNZDb
|5.3K
|EURCADb
|3.7K
|#BTCUSDr
|13M
|GBPNZDb
|1.6K
|BTCUSD
|1.3M
|GER40
|5.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
