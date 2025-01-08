- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 784
Profit Trade:
7 499 (76.64%)
Loss Trade:
2 285 (23.35%)
Best Trade:
1 522.16 USD
Worst Trade:
-719.40 USD
Profitto lordo:
72 596.26 USD (2 799 716 pips)
Perdita lorda:
-55 131.83 USD (1 634 399 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (477.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 522.16 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
81.49%
Massimo carico di deposito:
59.48%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
215
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
5 083 (51.95%)
Short Trade:
4 701 (48.05%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
9.68 USD
Perdita media:
-24.13 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 427.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 005.51 USD (11)
Crescita mensile:
13.42%
Previsione annuale:
165.08%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 910.63 USD (25.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.92% (5 910.63 USD)
Per equità:
36.01% (6 543.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|4477
|GBPJPYb
|2101
|GBPUSDb
|1641
|EURUSDb
|1030
|USDCHFb
|211
|USDJPYb
|124
|AUDUSDb
|114
|EURNZDb
|47
|EURCADb
|20
|GBPNZDb
|13
|BTCUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|6.5K
|GBPJPYb
|3.9K
|GBPUSDb
|4.7K
|EURUSDb
|1.5K
|USDCHFb
|387
|USDJPYb
|156
|AUDUSDb
|52
|EURNZDb
|271
|EURCADb
|15
|GBPNZDb
|39
|BTCUSD
|13
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|-226K
|GBPJPYb
|38K
|GBPUSDb
|33K
|EURUSDb
|6.4K
|USDCHFb
|2.8K
|USDJPYb
|-2.3K
|AUDUSDb
|1.1K
|EURNZDb
|3.4K
|EURCADb
|462
|GBPNZDb
|1.4K
|BTCUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 522.16 USD
Worst Trade: -719 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +477.42 USD
Massima perdita consecutiva: -1 427.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
192%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
39
80%
9 784
76%
81%
1.31
1.78
USD
USD
36%
1:500