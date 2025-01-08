SegnaliSezioni
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 192%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 784
Profit Trade:
7 499 (76.64%)
Loss Trade:
2 285 (23.35%)
Best Trade:
1 522.16 USD
Worst Trade:
-719.40 USD
Profitto lordo:
72 596.26 USD (2 799 716 pips)
Perdita lorda:
-55 131.83 USD (1 634 399 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (477.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 522.16 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
81.49%
Massimo carico di deposito:
59.48%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
215
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
5 083 (51.95%)
Short Trade:
4 701 (48.05%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
9.68 USD
Perdita media:
-24.13 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 427.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 005.51 USD (11)
Crescita mensile:
13.42%
Previsione annuale:
165.08%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 910.63 USD (25.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.92% (5 910.63 USD)
Per equità:
36.01% (6 543.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 4477
GBPJPYb 2101
GBPUSDb 1641
EURUSDb 1030
USDCHFb 211
USDJPYb 124
AUDUSDb 114
EURNZDb 47
EURCADb 20
GBPNZDb 13
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 6.5K
GBPJPYb 3.9K
GBPUSDb 4.7K
EURUSDb 1.5K
USDCHFb 387
USDJPYb 156
AUDUSDb 52
EURNZDb 271
EURCADb 15
GBPNZDb 39
BTCUSD 13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb -226K
GBPJPYb 38K
GBPUSDb 33K
EURUSDb 6.4K
USDCHFb 2.8K
USDJPYb -2.3K
AUDUSDb 1.1K
EURNZDb 3.4K
EURCADb 462
GBPNZDb 1.4K
BTCUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 522.16 USD
Worst Trade: -719 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +477.42 USD
Massima perdita consecutiva: -1 427.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.18 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
